Sectors del PDECat recullen signatures per forçar un congrés extraordinari

El PDECat viu moments d'agitació. El consell nacional de dissabte ha de servir per aprovar una proposta d'encaix amb l'espai de Junts per Catalunya (JxCat) i els moviments se succeeixen entre la direcció, els quadres i la militància. Segons diverses fonts consultades per, sectors de la formació impulsen aquests dies una recollida de signatures destinada a forçar la celebració d'una assemblea extraordinària. El moviment, del qual la direcció en té coneixement, està impulsat per quadres que se senten propers a Carles Puigdemont -la qual cosa no vol dir, ni molt menys, que comptin amb el seu suport- i que qüestionen la línia política de la cúpula de David Bonvehí.Fonts de la direcció asseguren, en tot cas, que la iniciativa té complicat prosperar, perquè un congrés extraordinari només es pot convocar si ho demanen dues terceres parts del consell nacional, és a dir, uns 300 membres de l'òrgan. Entre els impulsors, segons les fonts consultades, hi ha Montserrat Caupena, presidenta del PDECat a Terrassa, i també Jordi Monrós, cap de files a L'Hospitalet de Llobregat i que en les eleccions municipals del maig va quedar fora del consistori. La visió majoritària entre els qui recullen firmes és que cal una integració absoluta amb l'espai de JxCat i un alineament total amb l'estratègia que decideixi Puigdemont des de Waterloo.El líder a l'exili serà el destinatari de la proposta d'encaix que el PDECat va validar -com a resultat del procés de participació al territori- divendres passat en una executiva on el debat va ser intens i que serà aprovada, previsiblement, pel consell nacional d'aquest dissabte. Un dels elements nuclears de l'estratègia de la direcció passa per no dissoldre el partit -així va quedar clar, constaten a la cúpula, en el debat dels militants-, però també per obrir al màxim les costures de la formació per solidificar la relació amb JxCat.La situació ideal, assenyalen al PDECat, seria que totes les ànimes sorgides o amb un punt en comú amb l'antiga Convergència -això inclou JxCat i la Crida Nacional per la República, alguns dels impulsors de la qual formen part de la direcció del partit- formin part d'una sola estructura. La Crida ha reunit aquest dimarts la direcció a Waterloo en presència de Puigdemont i, a la sortida, el seu secretari general, Toni Morral, ha indicat que seguirà funcionant com a "subjecte polític" autònom. També ha alertat que seran els associats els encarregats de definir el futur de la formació en tot el procés d'encaix.En tot cas, la idea que tenen els principals dirigents de la formació és que el procés acabi amb "disciplina" i amb "lideratges clars", a banda del de Puigdemont, que és indiscutible. Tenint en compte que l'escenari jurídic pot provocar la convocatòria d'eleccions en un termini breu de temps -a tot estirar, la tardor de l'any vinent-, tot l'espai de JxCat treballa per tenir un candidat clar. Que, segons es va indicar ahir a Waterloo , podria ser un altre cop l'expresident de la Generalitat.

