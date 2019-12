Una autopista per a tot tipus d'animals

Sis mesos d'obres sense tallar el trànsit

Característiques de la infraestructura



Dimensions: 20 metres d'amplada per 100 de llargada

Gàlib: 5,30 metres d'alçada neta

Bigues centrals: 30 metres de longitud

Trànsit: sis carrils i 50.000 cotxes diaris de trànsit

Inversió: 960.000 euros

Els conductors que circulin per l'autovia A-2 a Fornells de la Selva (el Gironès) passen per sota d'un pont recobert de fusta. No hauran pogut veure mai ni cotxes ni camions que el travessin ja que es tracta d'un gran pas superior de fauna, una autèntica autopista per a tot tipus d'animals. En poc temps s'ha convertit en "font d'inspiració" per a altres projectes similars tant a Europa com als Estats Units.Hi passen senglars, cabirols, teixons i genetes. També rat-penats i micromamífers com ratolins i talps –de fet, la primera observació s'ha fet coincidint amb la visita de–. A més, s'hi ha pogut documentar la presència de dotzenes d'espècies d'invertebrats com escarabats i papallones. Es tracta d'un autèntic ecoducte que, més enllà del seu paper de connexió, s'ha dissenyat com un hàbitat per si sol.El pas de fauna està a pocs centenars de metres del poble de Fornells i a tocar de l'enllaç de l'autovia A-2 i l'autopista AP-7. En aquest punt, precisament, els vehicles que circulen per l'antiga N-II desdoblada s'incorporen a l'autopista per recórrer els 20 quilometres gratuïts a l'entorn de la ciutat de Girona.Per evitar l'impacte ambiental que hauria suposat desdoblar la carretera nacional en el seu pas per la vall de Sant Daniel, es va apostar per ampliar de dos a quatre carrils l'autopista en aquest tram (i no a tres, com a la resta del recorregut). Aquest fet va suposar que Autopistas assumís com a mesura correctora de l'ampliació, la creació d'aquest ecoducte. El projecte es va portar a terme amb la col·laboració del Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya.Les obres es van realitzar en set mesos –de l'abril al novembre del 2016– i, malgrat la complexitat, pràcticament no es va afectar el trànsit en un punt on diàriament hi circulen 50.000 vehicles. Només van ser necessaris alguns talls nocturns molt puntuals per tal de col·locar les bigues de la infraestructura, destaca Josep Miranda, enginyer d' Autopistas Les dimensions són notables: 20 metres d'amplada per 100 de llargada. "És com un terç de camp de futbol", destaca Miranda. La companyia d'infraestructures va invertir-hi uns 960.000 euros.