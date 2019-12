JxCat s'ancora en el «no» a Sánchez i vigila de reüll els moviments d'ERC

La reunió de Junts per Catalunya (JxCat) celebrada a Brussel·les va tenir carpetes rellevants damunt la taula. Dues d'elles van generar el major nombre d'intervencions. La primera va ser la retirada de la moció sobre l'autodeterminació a canvi de la cessió de senadors per part d'ERC per tal de tenir grup propi a la cambra baixa. La segona va centrar-se en la investidura de Pedro Sánchez , i va acabar amb una conclusió: el vot al Congrés dels Diputats serà un "no" a la investidura del líder del PSOE. Segons diverses fonts consultades per, fins i tot les intervencions dels dirigents més pragmàtics -com ara Ferran Bel- van defensar la negativa al president en funcions."Votarem que no. No hi ha possibilitat d'una abstenció", recalca un dels coneixedors de la trobada. "No hi ha espai per votar una altra cosa que no sigui aquesta", assegura un altre dels consultats. Un tercer indica, a banda, que existeix un factor clau en tot aquest procés: observar què fa ERC en la negociació amb el PSOE i vigilar de reüll quins rèdits aconsegueix a canvi d'una hipotètica investidura. Fonts de la cúpula de JxCat assenyalen que veuen "fet" el pacte amb els republicans, i això fa que calibrin quin impacte pot tenir en l'escenari electoral català, que en cap cas anirà més enllà de la tardor de l'any vinent. Especialment si Quim Torra és inhabilitat pel el llaç groc.La trobada a Brussel·les va comptar amb intervencions de membres del Govern -és el cas de Miquel Buch (Interior) i de Damià Calvet (Territori)-, que van constatar que la manca de moviments palpable de Sánchez no permetia moure's cap a l'abstenció. Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement i que abandera posicions més pragmàtiques dins l'executiu, va optar per no pronunciar-se sobre la qüestió. Hi ha sectors governamentals, en tot cas, que defensen l'abstenció per una raó pràctica: permetria aprovar els pressupostos de la Generalitat amb el suport, segur, dels comuns.Els comptes van sobrevolar la cita -l'optimisme existeix dins del Govern pel que fa a la seva aprovació, tot i que hi ha dirigents de JxCat que recelen de les concessions en matèria fiscal que poden incloure per satisfer part de l'oposició- i són claus per mantenir la legislatura viva. El Govern els vol presentar abans que acabi l'any , de manera que només hi ha tres dates per a trobades ordinàries de l'executiu, dues de les quals complicades per les festes de Nadal: 17, 24 i 31 de desembre. "No podem seguir sense pressupostos. I el president Torra és el més interessat en tenir-ne", sostenen a Palau.En tot cas, existeixen sectors de JxCat en els quals la negociació pressupostària derivada de l'escenari a Madrid no és motiu suficient per obrir-se a l'abstenció. Laura Borràs, cap de files de la formació a Madrid, sosté que Sánchez ha de complir uns "mínims democràtics" si vol comptar amb el suport dels nacionalistes, a qui reclama validar com a interlocutors. JxCat, en aquest sentit, s'erigeix en públic com a actor clau per arribar a una solució -amb Torra al capdavant, com a responsable del diàleg amb Sánchez-, però al mateix temps observa si ERC se'n surt -o no- amb el PSOE.Diversos dirigents que van assistir a Brussel·les assenyalen que l'expresident està exclusivament centrat en si obté la immunitat parlamentària com a eurodiputat. La data del 19 de desembre està assenyalada en vermell en el calendari de Puigdemont, perquè és el dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronuncia sobre el cas d'Oriol Junqueras , similar al seu. El ventall d'opcions si obté la immunitat és ampli, i va des d'explorar retorns puntuals a Catalunya o bé ser candidat a la Generalitat en cas que hi hagi eleccions aviat. En cas que no ho pugui ser, a JxCat es dona per fet que el substituirà Borràs, que aquesta setmana reprendrà els contactes amb el PSOE i avui serà rebuda per Felip VI a la Zarzuela en la ronda del monarca amb els partits.El líder a l'exili, en tot cas, està focalitzat en el seu futur judicial i no tant en qüestions com la refundació de l'espai polític que governa. Un aspecte, per cert, que segons diversos dels consultats no va aparèixer en la trobada. Puigdemont sí que ha valorat el futur de la Crida Nacional per la República acompanyat de la seva executiva aquest dimarts , tot i que el més probable és que fins al gener no es resolgui res. En aquell moment, la investidura de Sánchez ja pot estar més que resolta.Si ho està serà perquè ERC ha arribat a un acord amb els socialistes, que no està exempt de tibantors ni de qüestions nuclears -la resolució del conflicte polític, en essència- encara encallades . JxCat mira de reüll què fan els socis de Govern i calibren la millor estratègia de cara a les futures catalanes. "Si obtenen un acord insuficient, en podem treure rèdit", ressalten aquests dies a la sala de màquines de la formació. El desenllaç encara trigarà unes quants dies a materialitzar-se.

