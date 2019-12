La CUP retreu a JxCat i ERC apostar per «l'encaix amb l'Estat» i no per l'autodeterminació

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha assegurat aquest dimarts que JxCat i ERC busquen l'"encaix" entre Catalunya i l'Estat i l'estabilitat institucional en lloc de reivindicar l'exercici del dret a l'autodeterminació. En roda de premsa al Parlament després de la reunió per la investidura entre PSOE i ERC i que JxCat hagi retirat la moció sobre l'autodeterminació del ple per "facilitar" la negociació amb els socialistes, Sirvent ha dit que la situació del país és "greu" i que qualsevol intent de JxCat i ERC de rebaixar la tensió "portarà a una situació absolutament contrària".La CUP ha insistit en la mobilització al carrer i al poder popular per forçar una taula de mediació internacional que faci reconèixer el dret a l'autodeterminació. Sirvent ha denunciat que JxCat i ERC busquin l'estabilitat institucional en diverses administracions "entrelligades" i ha dit que això respon a "interessos partidistes". La cupaire ha constatat que tant els republicans com els postconvergents "busquen l'estabilitat definitiva del règim del 78".Pel que fa a la convocatòria de Tsunami Democràtic a una concentració "massiva" als afores del Camp Nou la tarda del Barça-Madrid, la CUP ha aplaudit la iniciativa en ser una fórmula "d'autorganització popular".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor