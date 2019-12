El PSOE i ERC s'encallen en el format de la mesa de diàleg

L'evolució de les negociacions entre el PSOE i ERC per intentar desencallar la investidura podrien resumir-se com la història d'uns comunicats minvants. No perquè les converses no prosperin, sinó perquè cada acostament implica una major complexitat. El d'aquest dimarts, especialment escarit però inconcret, pivota en l'afirmació que hi ha "avenços" , tot i que no els suficients com perquè els republicans canviïn el vot en contra de la investidura de Pedro Sánchez, que es reunirà aquest dimecres amb el rei sense tenir una majoria tancada per ser proclamat. L'escull és el format de la mesa de negociació per vehicular políticament el conflicte. "Estem encallats", reconeixen les dues parts, que s'han emplaçat a partir d'ara a treballar des de la discreció i lluny del focus mediàtic per avançar cap a una fórmula que satisfaci les dues parts.Per moltes hores de converses -tant formals com discretes i presencials i telefòniques- que portin a les esquenes, la trobada a Barcelona celebrada en dos episodis entre dilluns i dimarts tampoc ha servit per concretar un disseny intermig que cusi els interessos d'ambdós partits. El PSOE segueix apostant per circumscriure el diàleg a la comissió bilateral Estat-Generalitat; i ERC, que considera aquest espai "massa pautat", reclama una mesa ad hoc per anar al moll de l'os del conflicte polític. Si la setmana passada van convenir que calia cercar una fórmula "imaginativa", aquesta han avançat només en el marc teòric, però no en com s'ha de materialitzar, malgrat que uns i altres s'han conjurat per esprémer totes les possibilitats i que els socialistes estan oberts a implicar-hi les cambres parlamentàries.Els d'Oriol Junqueras insisteixen en la necessitat de trobar un "format nou" que pugui conviure i anar més enllà de la bilateral, un espai on està previst que s'afrontin qüestions competencials i d'inversions. Però els socialistes, collats per una dreta que demonitza el diàleg amb els independentistes, transita entre la necessitat de no fer descarrilar l'entesa amb ERC i la de mantenir que qualsevol mecanisme per dirimir el conflicte es mantindrà dins del marc legal vigent. La reunió d'aquesta tercera trobada oficial celebrada a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Zona Franca, ha servit per entrar més al detall de les condicions que exigeix ERC i un dels principals "avenços" és el compromís pel "respecte i el reconeixement institucional mutu".A la pràctica, això es tradueix en el reconeixement del Govern de la Generalitat i del seu president, Quim Torra, fet que des d'ERC és considerat com "un pas". Tot i això, els socialistes insisteixen que no entra dins dels plans de Sánchez reunir-s'hi ni abans ni després de la seva investidura. Que la negociació s'ha de produir entre governs i que cadascuna de les parts ha de poder plantejar sense vetos quina és la seva aposta són dues de les potes més consolidades. La del format i les garanties de compliment segueixen sent la clau de volta de la possible entesa, però les dues parts convenen que, després de mesos de confiances trencades, caldran clàusules de compliment mutu.Ara, sense data anunciada per tornar-se a trobar i havent digerit que la investidura se situarà, en tot cas, al gener, les dues parts han convingut que la negociació segueixi amb discreció i sense convocatòries mediàtiques. Així ho volen especialment els republicans, que obren ara un parèntesi a l'espera d'augmentar la seva força negociadora si el pròxim 19 de desembre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resol a favor de la immunitat de Junqueras. ERC busca blindar-se també de les "pressions" que lamenta rebre per part d'un sector de l'independentisme, motiu pel qual la trobada a Barcelona amb el PSOE s'ha celebrat lluny del centre de la ciutat i ha estat publicitada a darrera hora per evitar la convocatòria de protestes.Precisament per aquesta olla a pressió a la qual està sotmesa, ERC insisteix que no protagonitzarà una nova versió del "peix al cove" i brega perquè la negociació amb el govern espanyol no s'equipari a la de pactes com el del Majestic, que l'any 1996 va segellar la CiU de Jordi Pujol amb el PP de José María Aznar. El conflicte, subratllen els republicans, va més enllà de competències i inversions. "No negociem una investidura, sinó una sortida democràtica al conflicte", insisteixen.Més enllà de la mesa de negociació, les dues parts sí que tenen coll avall l'activació de la comissió bilateral Estat-Generalitat i estan treballant per omplir-la de contingut, especialment pel que fa a competències i inversions. Més enllà de la investidura, el PSOE pretén garantir-se que la legislatura podrà continuar amb l'aprovació d'uns nous comptes que deixin enrere els de l'exministre Cristóbal Montoro, aprovats el 2018. I ERC també té interès en què prosperin els de la Generalitat , pels quals estan en converses amb els comuns i que pretenen presentar abans d'acabar l'any.A més d'aquesta necessitat compartida, el comunicat d'aquest dimarts especifica que hi ha "coincidències notables" en matèria de drets socials, civils i laborals. Derogació de la reforma laboral o de la llei mordassa són apostes que es poden incloure en l'agenda compartida. Tot i això, els de Junqueras insisteixen que res de tot això serà suficient i recorden les dificultats per avançar amb presos i amb una judicialització que reclamen desescalar a través de la mesa de negociació. El diàleg, insisteixen, ha de ser "efectiu" i no un "postureig" que serveixi, simplement, per superar el peatge de la investidura.

