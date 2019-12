Augmenten les denúncies contra Espanya a l'ONU per vulnerar drets humans

Espanya se sotmet a examen en quant al seu compliment -o incompliment- dels drets humans. I, si cal jutjar pel nombre de denúncies, tot apunta que podria empitjorar la nota. Una quarantena d'ONG estatals han presentat aquest dimarts a l'ONU les seves denúncies sobre vulneracions de drets fonamentals a l'Estat, en el marc de la sessió prèvia de l'Examen Periòdic Universal del Consell de Drets Humans de l'ONU, el mecanisme que avalua el grau de compliment dels Estats membres dels drets humans fonamentals, i que tindrà lloc al gener. I les denúncies s'han incrementat respecte a l'any passat."Franco continua viu a Espanya. Encara és viu a les institucions, a l'economia i a la falta de respecte dels drets humans a Espanya". Així s'ha expressat en roda de premsa a Ginebra l'eurodiputada del BNG Ana Miranda, que hi ha intervingut en representació de Galiza Sempre. I les seves denúncies no han estat les més dures.Com ha indicat el Club Suís de la Premsa de Ginebra, on diverses entitats han presentat el seu informe de conclusions sobre les vulneracions de l'Estat en drets humans, la sessió prèvia de l'Examen Periòdic Universal és una reunió que "permet als estats membres escoltar les opinions dels òrgans i organitzacions dels seus països sobre el compliment dels drets humans". I enguany "el nombre d'informes presentats sobre Espanya és molt superior al de la darrera revisió, un fet que crida l'atenció sobre les infraccions actuals dels drets humans" a l'Estat.Elisenda Rovira, del Grup Barnils, ha alertat que en els darrers anys "s'ha posat en perill la llibertat d'informació i d'expressió a Espanya", i que això afecta no només professionals de la informació sinó també "artistes, professors i públic en general".La majoria de les organitzacions denuncien la "violació" dels drets a la llibertat d'expressió, a la participació política, a la manifestació pacífica i a la participació política. En relació amb la situació a Catalunya, però, també denuncien la "violació" d'altres drets, com els digitals. A més, algunes organitzacions també lamenten que no s'hagin "aclarit responsabilitats" per l'actuació policial durant l'1-O i critiquen la "rigidesa" de la Constitució i la "discriminació contra les llengües que no són el castellà" a Espanya.Marc Marsal, en nom del Col·lectiu Praga, ha denunciat una "clara manca d'independència" judicial, i una "greu violació del dret a un judici just" en el judici de l'1-O. "Fem una crida a les autoritats espanyoles a promoure el dret a la participació pública, oferint una oportunitat per a l'expressió de la voluntat del poble català", ha assenyalat Jaume Bardolet, de l'Assemblea Nacional Catalana.Òmnium Cultural, per la seva banda, ha demanat que es doni compliment a la resolució del Grup de treball de les Nacions Unides sobre el presos polítics, que demana "alliberar els líders civils i polítics empresonats", com ha expressat Elena Jiménez Botías.Entre les denúncies també hi ha "violacions" sobre els drets de les persones amb discapacitat, contra "l'acusació de terrorisme" contra els joves d'Altsasu, la Llei de Seguretat Ciutadana, la manca de reparació a les víctimes del franquisme o la política penitenciaria dels presos bascs.Han participat també en la compareixença Begoña Atxa, per l'Observatori Basc de Drets Humans; Mireia Plana, per la Plataforma per la Llengua, i Karlos Kastilla, per Defender a Quien Defiende.

Més denúncies per vulneració de drets humans a l'Estat by edicio naciodigital on Scribd

