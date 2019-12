Una església oberta 24 hores: així és la proposta que rep el suport del Papa Francesc

El Papa ha donat suport l'obertura d'una església 24 hores a Roma per part del sacerdot Pare Ángel, fundador de l'ONG Missatgers de la Pau, que ja gestiona una església amb aquestes característiques al madrileny carrer Hortaleza.Francisco ha instat a "que la Casa de Déu tingui sempre les portes obertes" a el temps que ha dit que "les esglésies amb portes tancades haurien de ser cridades museus", en una carta lliurada en mà pel pontífex a el pare Àngel aquest dilluns en una audiència privada al Vaticà, segons ha pogut saber Europa Press.El Papa també ha convidat a el nou projecte sigui "una llar comú per construir junts, un port de mar en què trobar una acollida i des del qual tornar a partir per afrontar la meravellosa aventura de la seva vocació cristiana"."Hi ha molts negocis, perruqueries, restaurants que tenen les portes obertes 24 hores i per què no hauríem de tenir també una església obertes 24 hores per a aquesta gent. És una iniciativa preciosa que a mi mateix com a turista com a visitant si un dia vaig a Roma i veig que hi ha una església oberta igual em ve de gust entrar per allà ", ha explicat el sacerdot espanyol. En aquest sentit sobre les valoracions que li va fer el Sant Pare ha expressat: "El Papa ens va dir exactament aquests projectes són la veritable carn de Crist".De fet, en el seu missatge, el Papa ha donat suport a "l'obertura permanent" de l'església situada a prop de Largo Argentina que haurà de servir per "ajudar els que senten aquest temple com una llar comú per construir junts, un port de mar en què trobar una acollida i des del qual tornar a partir per afrontar la meravellosa aventura de la seva vocació cristiana".A la inauguració d'aquest dilluns va acudir Tamara Falcó, qui va donar els 75.000 euros d'el premi de Masterchef Celebrity a Missatgers de la Pau per permetre precisament que aquesta iniciativa tirés a caminar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor