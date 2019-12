El TSJC vol tenir la sentència del judici a Torra abans de Nadal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) treballa per tenir la sentència del judici contra el president de la Generalitat, Quim Torra, abans d'aquest Nadal. Aquesta tarda, els tres magistrats que van jutjar el president el passat 18 de novembre es reuniran per deliberar sobre el cas i la sentència. Serà la primera reunió formal que podran fer tots tres junts i és per això que fonts del tribunal veuen improbable que el veredicte es faci públic aquesta setmana.Després del judici, Jesús María Barrientos, president del TSJC, Mercedes Armas, ponent de la sentència, i Joaquín Elías, magistrat de reforç, es van reunir breument per parlar del cas. Per compromisos professionals i personals, des d'aleshores no s'han pogut tornar a trobar, tot i que podrien haver intercanviat impressions sobre la qüestió i esborranys de la sentència. En aquest sentit pren força que el veredicte, que haurà de respondre les qüestions prejudicials que la defensa de Torra va demanar elevar a la justícia europea, s'acabi fent públic la setmana que ve. Més enllà de la sentència, que podria inhabilitar Torra, aquest migdia s'ha constituït la sala de govern del TSJC després dels resultats electorals del passat 26 d'octubre. Els set jutges i magistrats que van obtenir més vots i que formaran part de la sala de govern els propers cinc anys han jurat o promès el càrrec en un acte breu i acompanyats de la plana major del tribunal.Els nous membres són Joaquín Elias, un dels tres jutges de Torra; Maria Eugènia Alegret, que va ser presidenta del TSJC entre els anys 2004 i 2010; Montserrat Comas, vocal del Consell General del Poder Judicial entre 2001 i 2008; Patricia Brotons; Juan Francisco Garnica; Elena Campos; i Patricia Batlle. En l'acte també ha pres possessió del càrrec el nou president de la sala social, Andreu Enfedaque.La sala de govern del TSJC és l'òrgan governatiu dels òrgans judicials de Catalunya. Està constituïda per 15 membres, dels quals vuit són nats i són el president del TSJC, els presidents de la sala social i de la sala contenciosa administrativa del TSJCat, els presidents de les quatre audiències provincials i la jutgessa degana de Barcelona. Els altres set membres són electes, votats directament pels jutges i jutgesses, magistrades i magistrats, i es renoven cada 5 anys.

