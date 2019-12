VÍDEO Així sonen els temes més exitosos de Rosalía en versió sardana

🎶"Jo sé que he nascut per ser milionària"🎶 @rosaliavt en versió sardana a la Plaça de l'Ajuntament de #LHospitalet 👉 reinventar-se o morir pic.twitter.com/HxIxmAryB0 — Jordi 〽️onrós🎗 (@JordiMonros) December 1, 2019

Com si del Despacito es tractés i com a bon fenomen mundial, les cançons de Rosalía s'han versionat a una infinitat d'estils darrerament. A Catalunya, un dels grups que s'ha encarregat de fer-ho és la Cobla Contemporània, que fa setmanes va presentar una versió en sardana de tres dels temes més exitosos de la cantant de Sant Esteve Sesrovires: Malamente, Yo x ti, tu x mi i Milionària.Coincidint amb els dos concerts de Rosalía al Palau Sant Jordi de Barcelona, on va brillar amb llum pròpia , les xarxes han recuperat un vídeo enregistrat aquest desembre a la plaça de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, on la Cobla Contemporània va interpretar aquesta peculiar versió.

