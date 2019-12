La defensa de Rull, Turull i Sànchez lamenta que es «justifiqui» el segon grau als presos

La defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, encapçalada per Jordi Pina, ha emès un comunicat en el qual ha lamentat les informacions que "pretenen justificar i normalitzar" la classificació dels presos polítics en segon grau penitenciari. Unes paraules que arriben després que fonts jurídiques d'ERC hagin previst aquest matí que s'apliqui el segon grau -i no el tercer, que permetria ja sortides i permisos- als dirigents."Aquesta defensa té el ferm convenciment que la classificació hauria de ser de tercer grau penitenciari ateses les circumstàncies personals dels meus clients: entorn social que els acull, possibilitat de trobar feina, no perillositat en la mesura que no han actuat amb violència (com de fet ha manifestat el mateix Tribunal Suprem no condemnant-los per rebel·lió), sense risc de reincidència (el Suprem també ha argumentat que la inhabilitació no els permet "tornar a delinquir") i sense cap responsabilitat civil subsidiària imposada i pendent de pagament (que és l'argument habitual que es fa servir per denegar tercers graus", ha destacat la defensa en el comunicat.Pina insisteix que tant Rull com Turull i Sànchez s'han mantingut en un "escrupolós respecte" sobre la tasca dels professionals dels centres penitenciaris que han d'emetre l'informe. La decisió final depèn de la secretaria de mesures penals de la conselleria de Justícia, i demà dimecres les juntes de tractament el que faran serà, únicament, elevar un informe al respecte. Hi ha fins dissabte per conèixer el posicionament definitiu.Segons han explicat fonts jurídiques d'ERC, els advocats ja preparen la documentació per recorrer la decisió al jutjat de vigilància penitenciària. L'objectiu és aconseguir un tercer grau i, paral·lelament, treballar amb les presons per tirar endavant la via de l'article 100.2, que combina característiques del segon i el tercer grau.La proposta de classificació està prevista per aquesta mateixa setmana. El termini de la junta de tractament és el dia 14, dos mesos després de la sentència de l'1-O. Les mateixes fonts han explicat que és habitual que s'exhaureixin els terminis en aquest casos. El principal problema per als presos, segons l'equip de defensa d'ERC, són les condemnes llargues, que fan difícil accedir al tercer grau.

