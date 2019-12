Els Pastorets més inclusius de Catalunya, protagonitzats per 25 persones amb paràlisi cerebral

Actors i actrius dels Pastorets de Prodis. Foto: Prodis

El Teatre Principal de Terrassa serà l'escenari d'una representació dels tradicionals Pastorets molt especial: serà protagonitzada per les 25 persones ateses al Centre de Paràlisi Cerebral que Prodis (Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassa) té a la ciutat. L'entitat va començar a representar aquesta obra fa més de 20 anys, i després d'un llarg període de vuit anys sense pujar a l'escenari per representar-la, expliquen, pel 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral, el 2015. "Es va recuperar aquesta magnífica tradició", apunta aÀngels Carreres, directora tècnica del Centre de Paràl·lisi Cerebral de Prodis.Segons expliquen fonts de l'entitat, "pujar a l'escenari i representar una obra de teatre és una eina d'apoderament molt potent per a aquestes persones". A més, diuen, "ajuda a donar visibilitat i a demostrar de tot el que és capaç d'aconseguir aquest col·lectiu de persones amb el suport i l'ajuda adequats. El guió, decorats, muntatge i el material audiovisual han estat pensats i creats per persones amb paràlisi cerebral.Carreres comenta que l'actuació en aquesta obra "serveix per reforçar l'autoestima" dels actors, els quals "esperen amb moltes ganes" any rere any el dia de la representació. A més, assegura que "no tenen constància de la celebració d'uns Pastorets semblants a Catalunya", els quals ha descrit com "una obra molt única i molt pròpia". L'obra està representada per 25 persones d'entre 21 i 70 anys, totes elles amb paràlisi cerebral i en cadira de rodes.Pel que fa als diàlegs, Carreres ha anunciat que "tota l'obra està presentada amb gravacions", moltes d'elles fetes per altres usuaris de l'entitat sense problemes de comunicació. Tot i així, assegura que els actors tenen unes capacitats comunicatives úniques, ja que "amb gestos subtils com mirades o somriures, expressen moltíssims sentiments".Les entrades per veure uns Pastorets "únics a Catalunya", com anuncien des de Prodis, tenen un preu de 5 euros, i a partir de la tercera, de 3 euros. Poden ser adquirides a les instal·lacions de la Fundació: o bé a la Plaça del Tint, 6 o al carrer Pau Marçal, 136 de Terrassa.

