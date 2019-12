La Crida es reivindica com a «subjecte polític» autònom en ple debat a JxCat

La direcció de la Crida Nacional per la República s'ha reunit aquest dimarts de forma presencial amb Carles Puigdemont a Waterloo. A la sortida, el secretari general de la formació, Toni Morral, ha assegurat que l'associació -també registrada com a partit- ja és un "subjecte polític" que funcionarà de forma autònoma al llarg dels propers mesos. Es tracta d'un missatge que arriba en ple debat a Junts per Catalunya (JxCat) sobre la refundació de tot l'espai nacionalista, pendent de la proposta d'encaix que farà el PDECat, sigles que aposten per no dissoldre's com a partit "La Crida ja és un agent polític, un subjecte polític, amb uns socis que cotitzen i una identitat política. El que estem fent és donar compliment al mandat del congrés", ha ressaltat Morral, molt proper a Jordi Sànchez, que és el president de la Crida. Les reunions amb Puigdemont són habituals per la via telemàtica, però de presencial només s'ha produït aquesta. En tot cas, seran els socis de la formació els qui decidiran sobre el futur de l'associació, que celebrarà un congrés abans del mes de març."Hem de ser útils per fer efectiu el mandat de l'1-O. Per això, la Crida està oberta a totes les possibilitats perquè el país pugui avançar i fer efectiu el mandat de l'1-O. Partint dels valors d'aquella data, de construir país, volem aportar el que és la nostra experiència i transversalitat", ha recalcat Morral, diputat de JxCat al Parlament. "Som una suma de persones i no de sigles. Construïm unitat des de la base", ha indicat.Qualsevol moviment, ha destacat l'exalcalde de Cerdanyola del Vallès, el decidiran els socis. Una de les possibilitats existents és que la Crida es presenti a les properes eleccions, com va assenyalar Morral fa deu dies en una trobada de quadres de la formació. Existeix "ambició", segons va dir , per tenir presència en els futurs comicis, que encara no tenen data i estan pendents del calendari judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor