El TSJC demana investigar si Joana Ortega ha incomplert la inhabilitació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) insta un jutjat d'instrucció a investigar si l'exvicepresidenta Joana Ortega va incomplir la condemna d'inhabilitació pel 9-N per exercir com a assessora del Govern abans que se li acabés la pena. El Govern va nomenar Ortega al maig d'aquest any com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en Projectes Transversals.L'exvicepresidenta va ser condemnada a nou mesos d'inhabilitació, que acabaven el 19 d'octubre del 2019. El TSJC, que va ser qui la condemnar, porta la qüestió a un jutjat ordinari per trencament de condemna perquè Ortega ja no és aforada. A més, demana al lletrat de l'administració de justícia que calculi de nou la pena restant els mesos que va treballar com a assessora, des del 17 de maig fins que va deixar el càrrec. Va ser la fiscalia qui va alertar del cas.La defensa va argumentar que els càrrecs que no podia ocupar Ortega haurien d'estar limitats als de president, conseller o vicepresident, i nega que l'assessoria suposés l'exercici de funcions de govern. El TSJC, en canvi, creu que Ortega "ha burlat els efectes de la pena imposada assumint càrrec o feina anàloga a les funcions de govern que tenia prohibides".La conseqüència immediata és que se li resti el període de temps durant el qual va fer d'assessora i la seva pena d'inhabilitació, per tant, no quedi encara liquidada. Al marge, el TSJC envia el cas a un jutjat d'instrucció perquè estudiï si hi ha delicte de trencament de condemna.El tribunal apunta que Ortega va cobrar 32.110 euros entre maig i octubre per una activitat que "no és cap càrrec públic electiu ni suposa exercici personal directe de govern", però que "presenta totes les traces requerides per ser tinguda com a activitat o càrrec anàleg al desenvolupament de funcions de govern autonòmic, impedides per la pena d'inhabilitació imposada".En aquest sentit, remarca que forma part de l'esfera pública, que es retribueix amb diners públics i "generosament", afegeix, i que el seu nomenament ha estat discrecional. A més, apunta que la nomena un càrrec de Govern, l'assessoria és sobre activitats governamentals i l'executiu al qual va assessorar Ortega "és el mateix aprofitat per cometre el delicte pel qual va ser condemnada".

