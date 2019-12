Denuncien coordinació entre els Mossos i una propietària per desnonar una família a Gràcia

LO NUNCA VISTO. La Comitiva Judicial ya había suspendido el desahucio de Juan, Livia y sus tres hijos ¡pero los antidisturbios han entrado por el garaje y pretenden vulnerar la decisión judicial! pic.twitter.com/iGqRf83csp — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 10, 2019

La pressió veïnal ha aconseguit aturar el desnonament del Juan i la Livia, una parella que viu de lloguer en un pis de la travessera de Gràcia de Barcelona. Era el segon intent de desallotjament i davant la presència d'activistes ala porta, la comitiva judicial ha decidit ajornar-lo. Tot i això, agents de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra s'han quedat a l'immoble un cop el desnonament havia estat suspès i diverses fonts presents expliquen que, quan han marxat, han entregat les claus del pis a la propietària.El Sindicat de Llogaters i l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia han censurat l'acció dels Mossos, que en comptes d'entrar per la porta principal del bloc ho han fet per l'aparcament. Els activistes no n'han estat conscients fins que la comitiva judicial ha suspès el llançament.Ha estat en aquell moment quan els agents s'han mantingut dins el portal sense intenció de marxar. Fonts dels Mossos asseguren aque si els policies no han marxat ha estat perquè encara no tenien constància de l'ajornament.Les fonts consultades presents al lloc dels fets expliquen que, quan han marxat el caporal de l'ARRO ha entregat les claus del pis a la propietària. Aquesta, s'hauria queixat, assegurant que feia dies que ho tenia tot "preparat". Les fonts policials consultades neguen tenir coneixement de cap entrega de claus.La competència per executar desnonaments és de la comitiva judicial i els Mossos s'han de limitar a emplear l'ús de la força si aquesta ho requereix. Una coordinació entre el propietari d'un immoble i la policia, al marge de la comitiva judicial, suposaria actuar al marge de la llei.

