VÍDEO Els pessebres de Sabadell trenquen motlles amb una parella de nois fent-se un petó

El pessebre és la representació figurativa del naixement de Jesús, que es fa durant el temps de Nadal, així ho defineix el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Al damunt de la molsa s'hi dipositen figures bàsicament rústiques i amb un to marcat molt tradicional, encara que a Catalunya hi ha el personatge del caganer, que ha anat evolucionant amb els pas dels anys, que transgredeix en aquest ambient conservador.A Sabadell, però, s'ha anat una mica més enllà d'aquest esperit transgressor i a la 43a edició de l'Exposició de Pessebres, n'hi ha un en què apareix una parella de nois fent-se un petó. "És una defensa de les llibertats d'amor i d'expressió", explica l'artista de l'obra, Adrià Garcia. Assenyala que també havia pensat "en posar dues noies, amb una nena, agafades de la mà", però espera donar-li una volta més "aquesta idea" de cara a l'any vinent.Garcia assegura que a la inauguració de la mostra "a la gent li va encantar" i comenta que fins i tot regidors de l'Ajuntament li van transmetre la seva sorpresa i felicitació per introduir aquest missatge en un pessebre. Al cap i a la fi, com diu, "si hi ha un caganer, per què no dos nois fent-se un petó".A més, apunta que l'edició d'enguany, l'exposició té "d'altres missatges com els dels presos polítics i altres banderes". Són detalls que no s'avisen i es deixen a la destresa i atenció dels visitants a l'hora d'analitzar els diorames. L'artista recorda que enguany també hi ha un espai reservat per a la reivindicació, que és per als refugiats, ja que s'ha adherit a la tasca d’Open Arms en la solidaritat, la comprensió i la lluita contra l’oblit.

