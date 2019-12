ERC preveu que s'apliqui el segon grau als presos política i, segons han explicat fonts jurídiques del partit, els advocats ja preparen la documentació per recorrer la decisió al jutjat de vigilància penitenciària. L'objectiu és aconseguir un tercer grau i, paral·lelament, treballar amb les presons per tirar endavant la via de l'article 100.2, que combina característiques del segon i el tercer grau. La proposta de classificació és preveu que surti aquesta setmana. El termini de la junta de tractament és el dia 14, dos mesos després de la sentència de l'1-O. Les mateixes fonts han explicat que és habitual que s'exhaureixin els terminis en aquest casos. El principal handicap dels presos, segons l'equip de defensa d'ERC, són les condemnes llargues, que fan difícil accedir al tercer grau.El segon grau s'aplica a aquells presos que no són perillosos però encara no poden viure en semi-llibertat. Segons l'article 117 del reglament penitenciari, aquests presos podrien "sortir regularment a una institució exterior per fer un programa concret d'atenció especialitzada" i la durada d'aquesta sortida no podrà excedir les vuit hores.En cas que finalment es classifiqui els presos en segon grau, ERC preveu presentar recurs per aconseguir un tercer grau o que s'apliqui l'article 100.2. El tercer grau permetria als presos tenir un règim de vida de semi-llibertat, sortir durant el dia i només haver d'anar a passar la nit a la presó. És habitual, tot i que no és obligatori, que el penat compleixi la meitat de la pena abans d'accedir al tercer grau.Paral·lelament, els advocats d'ERC volen activar la via del 100.2. Fonts jurídiques del partit ressalten que "no es pot demanar" aquest article, sinó que ha de venir recomanat des de les presons. És per això que preveuen començar a treballar amb els centres -aportant documentació i arguments a favor dels presos- perquè es faci aquesta proposta, que després hauria d'avalar el jutge de vigilància penitenciària i podria ser recorreguda.El 100.2 és un article del reglament penitenciari que estableix que els condemnats poden tenir gaudir d'un sistema flexible, és a dir, es combinen aspectes de cada un dels graus. Així, es podrien combinar aspectes del segon i tercer grau, sempre que aquesta opció estigui aprovada pel jutge de vigilància penitenciària i es fonamenti en un programa específic de tractament.

