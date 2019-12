JxCat retira l'última moció sobre autodeterminació per «facilitar» la negociació amb el PSOE

Junts per Catalunya (JxCat) ha decidit retirar la moció sobre autodeterminació prevista per al ple del Parlament d'aquest dimecres i dijous per "facilitar" i no interferir en les negociacions amb el PSOE."Entenem que fer el debat en aquest moment podria ser malinterpretat i utilitzat pel PSOE per no tenir una actitud positiva en les negociacions", ha argumentat el portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, que ha reivindicat que la formació fa aquest "gest" en un exercici de "responsabilitat".Tot i això, el portaveu ha avançat que només deixen el text "sobre la taula" amb la possibilitat de tornar-lo a presentar en una altra sessió del ple.

