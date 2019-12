El Govern marca ara distàncies amb la negociació per la investidura de Sánchez

▶️ #Portaveu @meritxellbudo: “Sempre hem dit que per abordar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya cal abordar-lo amb una taula de diàleg liderada pels dos presidents dels dos respectius governs”. pic.twitter.com/13CRPx2SEE — Govern. Generalitat (@govern) December 10, 2019

El Govern s'ha reunit aquest dimarts mentre a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) se citaven, des de les deu del matí, els equips negociadors del PSOE i ERC per abordar la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats . La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, volgut deixar clar un missatge: l'executiu es "distancia" de les converses i les deixa en mans dels partits, en aquest cas els republicans i també Junts per Catalunya (JxCat), a qui ha demanat que es reconegui com a interlocutor de cara a la resolució del conflicte polític, gran escull de la negociació.Budó, fins i tot, ha arribat a parlar de "neutralitat" del Govern a l'hora d'abordar l'escenari a Madrid. "Tenim prudència i volem posar un punt de distància", ha ressaltat la consellera. Mentre durava la roda de premsa a Palau, ERC i el PSOE han fet públic un comunicat conjunt en el qual es constataven "avenços" en la mesa de diàleg i defensaven el "reconeixement institucional mutu" com a via per tractar la investidura i, de passada, abonar un camí per resoldre el conflicte. En aquest sentit, Budó ha demanat a Sánchez que "torni les trucades" que no va respondre a Torra a l'octubre."Intentem posar distància per continuar fent la nostra feina. Com a Govern no estem negociant i, com a portaveu, no puc fer comentaris sobre les negociacions. Deixem en l'àmbit dels partits les negociacions per la possible, o no, investidura de Sánchez", ha recalcat la consellera, tot i que en les últimes rodes de premsa sí que s'ha referit a les converses i fins i tot ha demanat que s'inclogui un diàleg "de govern a govern" després de la investidura al Congrés. No ha aclarit, tampoc, en quin àmbit de l'executiu s'ha pres la decisió de marcar distàncies amb l'escenari negociador a Madrid.El president de la Generalitat, Quim Torra, fa uns dies que manté silenci sobre la qüestió -no es va voler pronunciar en l'última roda de premsa que va oferir, el 30 de novembre, al costat del líder de Flandes, Jan Jambon-, però s'inclina més cap a la negativa a Sánchez sempre i quan no hi hagi un reconeixement explícit del conflicte, un mediador i la possibilitat que la Generalitat plantegi l'autodeterminació en els contactes bilaterals. Budó ha recalcat que, en cas que hi hagi una mesa institucional, la Generalitat hi defensarà el referèndum, una possibilitat que el PSOE descarta de manera frontal.En cas que hi hagi diàleg entre la Generalitat i l'Estat, la consellera de la Presidència ha indicat que s'ha de produir entre Torra i Sánchez com a màxims responsables. Budó s'ha mostrat prudent sobre si cal posar damunt la taula la situació dels presos, que estan pendents de rebre la qualificació de la junta de tractament per conèixer si tenen el primer, el segon o el tercer grau, amb les conseqüències pertinents.

