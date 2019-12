El PSOE i ERC avancen en la definició de la mesa de diàleg

De portes enfora, han buscat, principalment, la foto. De portes endins i jugant a la confusió amb els mitjans per protegir-se del focus mediàtic, seguir avançant. Així ha estat la tercera trobada entre els equips negociadors del PSOE i ERC a Barcelona per intentar desencallar la investidura de Pedro Sánchez. De nou, la conversa ha acabat amb un comunicat conjunt en el qual les dues parts es limiten a constatar "avenços" en la definició de l'"instrument" per canalitzar la via política per abordar el conflicte i manifesten que aquest ha de pivotar en el "reconeixement institucional mutu". Aquesta vegada, però, no hi ha data de quan serà la propera trobada.De fet, fonts coneixedores de les converses manifesten que la voluntat és, a partir d'ara, seguir la interlocució amb discreció. Especialment perquè es preveu que, com a mínim, el desenllaç de la investidura s'allargarà dues setmanes a l'espera de dates clau com el veredicte judicial sobre la immunitat d'Oriol Junqueras el pròxim 19 de desembre. ERC ja ha deixat clar que, si hi ha acord, aquest no es produirà fins almenys el mes de gener. Lluny, però, que aquesta dilatació de calendari enterboleixi el clima de la trobada, les dues parts en negociació han subratllat que les converses segueixen amb "cordialitat".A més dels "avenços" sense concretar pel que fa al disseny de la mesa de negociació, el comunicat signat conjuntament detalla "coincidències notables" en matèria de "recuperació" de drets socials, civils i laborals. La derogació de la reforma laboral, així com de la llei mordassa o els decrets socials aprovats pel Parlament suspesos pel Constitucional formen part del llistat de concrecions que s'estan posant sobre la taula. Com en el comunicat del passat dia 10, no s'especifica que els republicans es mantinguin en el vot en contra de la investidura de Sánchez, tot i que insisteixen que encara no es donen les condicions per a l'abstenció.La primera reunió formal a la capital catalana s'ha desenvolupat en dues parts. La primera va ser aquest dilluns a la tarda al Consorci de la Zona Franca, comandat pel socialista Pere Navarro, sense previ avís als mitjans de comunicació. La segona, aquest dimarts al matí, i que ja tingut una durada de dues hores i mitja. Havien convocat a les 12 del migdia només per a la foto, però la reunió ha arrencat a les deu del matí.Buscaven protegir-se del focus mediàtic i també de possibles protestes. Per això els equips negociadors del PSOE i ERC han seguit negociant sobre la investidura de Pedro Sánchez a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). De fet, la seu d'ERC s'ha llevat aquest dimarts amb una pintada a la porta reclamant que no es negociï amb un dret com el de l'autodeterminació i amb la signatura dels CDR.Els integrants dels equips han estat els habituals: Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové, per part dels republicans; José Luis Ábalos, Adriana Lastra i Salvador Illa, per part dels socialistes. Ambdues parts transiten entre la necessitat d'aïllar-se de les pressions del seu espai i la d'exhibir que té un sentit seguir-se explorant. El que queda clar és que Sánchez, de moment, haurà de seguir esperant.

Comunicat Conjunt d'ERC, PSOE i PSC by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor