Experts proposen accions per assolir una perspectiva «mestissa i feminista» dels drets humans a Catalunya

El Pla de drets humans de Catalunya 2020-2023 proposa a les administracions, especialment al Govern, accions per fer efectiva una democràcia igualitària, plural, participativa i garantista. L'encarregada d'elaborar aquest pla ha estat l'Estructura de Drets Humans de Catalunya, formada pel Síndic de Greuges i l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i amb un consell assessor en què han participat una vintena d'entitats i personalitats."Parlem de drets en el sentit més fort de la paraula, aquells que sovint s'han de conquerir i anar més enllà de les lleis", ha afirmat el síndic, Rafael Ribó. El dret a la salut, a l'habitatge, al medi ambient; els drets de les dones; del col·lectiu LGTBIQ, de les persones grans o dels infants són alguns dels 32 objectius que recull la iniciativa."Se'ns pot dir que ara, amb la regressió de drets que hi ha a casa nostra, no és el millor moment per fer un pla de drets humans de Catalunya. Però creiem que sí, que ara és el moment. Ara és el moment de reivindicar les lluites de generacions anteriors i una perspectiva mestissa i feminista dels drets humans. Ara és el moment de fer polítiques de drets humans i deixar de fer polítiques amb drets humans", ha afirmat el president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia.

