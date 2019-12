Els camps segats són vitals per a controlar incendis, ja que actuen com a tallafocs. A Ribera d'Ebre, per exemple, van ser diversos els pagesos que no van dubtar en agafar el tractor i sortir a enfrontar-se a les flames - també de nit - per aturar l'avenç de l'incendi. En les últimes hores s'han fet virals les imatges enregistrades des d'un helicòpter en què s'aprecia com un pagès de Colorado fa una cursa contrarellotge, circulant a pocs centímetres de les flames, per aturar un virulent foc.L'incendi el va provocar un llamp. I, segons diversos usuaris que se n'han fet ressò a les xarxes, l'acció valenta del pagès el va permetre salvar més de la meitat del seu camp de cultiu. El vídeo acumula desenes de milers d'interaccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor