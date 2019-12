Els conductors amb menys ingressos podran circular per Barcelona amb cotxe contaminant un any més

Si tens un cotxe considerat com a especialment contaminant, dels que a partir de l'1 de gener ja no podran circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, però guanyes menys de 8.000 euros a l'any i necessites el vehicle per anar a treballar, la prohibició no t'afectarà durant un any. Aquesta és la moratòria que introduirà la comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant una al·legació d'ERC, a la normativa de la ZBE, que entrarà en vigor amb el nou any.L'excepció que s'introduirà a la normativa afecta un grup força minoritari de la població. Segons dades de l'Idescat, només un 6,3% de la població catalana guanya menys de 9.000 euros a l'any. El límit d'ingressos que marca la moratòria se situa clarament per sota del llindar de la pobresa, que -també segons l'Idescat- se situa en 10.981,4 euros l'any en les llars composades per un sol adult i sense infants.ERC ja ha deixat clar que permetrà que s'aprovi la normativa. El regidor republicà Max Zañartu ha afirmat aquest dimarts que el seu grup municipal "no s'oposarà" a l'aprovació de l'ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions (ZBE), encara que no ha aclarit si votaran a favor o s'abstindran, cosa que permetrà que prosperi.En una atenció als mitjans, Zañartu ha celebrat que s'han acceptat "la majoria" d'al·legacions que han presentat els republicans, com aquesta moratòria per als treballadors pobres i l'augment de punts de control de qualitat de l'aire a la ciutat. "També s'ha acceptat el caràcter finalista de les multes, que es recaptaran per a un fons d'emergència climàtica", ha explicat.En aquest sentit, ha negociat amb el Govern municipal una moratòria d'un any per als vehicles tipus M1 i L -cotxes, motocicletes i ciclomotors- d'unitats familiars que acreditin uns ingressos de menys de 600 euros mensuals.No obstant això, Zañartu ha dit que la ZBE és "clarament insuficient", i ha defensat incrementar les restriccions de manera gradual, alhora que es millora el servei de transport públic.

