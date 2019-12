​La històrica empresa tèxtil Jocavi d'Arbúcies abaixa la persiana

L'empresa tèxtil Jocavi d'Arbúcies (la Selva) ha anunciat un concurs de creditors amb un ERO d'extinció de tota la plantilla de 34 treballadors. La decisió, que han avançat El Punt Diari de Girona , es va comunicar als treballadors la setmana passada i, tot i que la fàbrica encara no ha tancat oficialment, la producció ja està aturada i s'ha enviat alguns dels empleats a casa amb permisos retribuïts.La membre del comitè Mercè Cortada remarca que gran part de la plantilla està integrada per dones i que els empleats tenen entre els 50 i els 60 anys. "Ells volen que anem a cobrar les indemnitzacions a Fogasa –l'organisme encarregat d'abonar-les quan l'empresa es declara insolvent- però hi ha moltes persones que fa entre 30 i 40 anys que hi treballen, volem que ens indemnitzin", insisteix.L'alcalde del municipi, Pere Garriga, diu que és una "notícia molt trista per al poble" i que estaran al costat dels treballadors per ajudar-los en el procés que comença ara.

