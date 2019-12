VÍDEO Agents de la Guàrdia Civil posen un tricorni al papa Francesc

El Papa Francisco se pone un tricornio de la Guardia Civil tras realizar en la plaza de España de Roma una ofrenda floral a la Inmaculada Concepción https://t.co/OYWRwPYGSn pic.twitter.com/2c4KrseqC9 — Europa Press (@europapress) December 8, 2019

Agents de la Guàrdia Civil han posat un tricorni, el tradicional barret de l'Institut Armat, al papa Francesc aquest cap de setmana després que el pontífex fes una ofrena floral a la Immaculada Concepció a la plaça Espanya de Roma.En el vídeo, difós per l'Associació PRO Guàrdia Civil, es pot apreciar com quatre agents de l'Institut Armat saluden Francesc entre l'expectació generada per la seva presència. En un moment donat, una agent li ofereix al Papa el seu barret.Després d'agafar-ho, observar-ho i intercanviar un parell de comentaris, es pot veure com l'agent li col·loca. "Viva Espanya, viva la Guàrdia Civil", se sent entre els aplaudiments dels espectadors de l'escena.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor