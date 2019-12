La bicicleta ja substitueix el cotxe i la moto en el 40% de desplaçaments quotidians

Roda de premsa de presentació del baròmetre Foto: Andreu Merino

La bicicleta ha substituït els cotxes i les motos en un 40% dels desplaçaments quotidians i per anar a treballar a l'estat espanyol, segons dades del baròmetre de la bicicleta a Espanya, elaborat per la Direcció General de Trànsit (DGT) i la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. La presentació de l'estudi s'ha fet a la Fira Madrid, on s'està celebrant la cimera pel clima de les Nacions Unides.El baròmetre és l'estudi més gran sobre la bicicleta fet a l'Estat. Ha anat a càrrec de GESOP, que ha entrevistat 2.025 persones entre 12 i 79 anys del 3 d'octubre al 4 de novembre.L'informe detalla que un 50,7% dels enquestats utilitzen la bici amb alguna freqüència. Això suposa un increment de 4,5 milions de persones respecte del 2009. Nou milions de residents a l'estat espanyol utilitzen la bicicleta de forma setmanal i gairebé un milió i mig la utilitza diàriament per anar a estudiar o treballar, el que es coneix com a mobilitat obligada.En els trajectes per anar a estudiar, l'ús de la bicicleta creix un 8,6% en comparació amb el 2017, mentre que en la mobilitat laboral augmenta un 2,2%.El baròmetre reflecteix que set de cada deu espanyols tenen com a mínim una bicicleta a casa. La dada suposa un retrocés de 3,1 punts respecte del 2017 -data de l'anterior baròmetre- i els impulsors de l'estudi ho atribueixen a un increment de les bicicletes de mobilitat compartida, com el Bicing a Barcelona, que ja fan servir més 3 milions de ciutadans.Un altre factor podria contribuir-hi, ja que un 6,7% dels enquestats diuen disposar d'un patinet elèctric a casa seva.Segons el baròmetre a Barcelona un 51% dels veïns són usuaris de la bicicleta, un percentatge que situa la ciutat per sobre de Madrid (47%), però per sota de Sevilla (60%), Saragossa (58%) i València (56%).El baròmetre reflecteix la bona rebuda de vies condicionades per circular en bicicleta. El 2017 l'aprovació era només del 19,5% enquestat mentre que ara el percentatge puja fins al 24,9%.El president de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta i vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, ha assegurat que la ciutadania demana més infraestructures per poder anar en bici "amb seguretat". "Encara es prioritza el transport privat i falta molta feina per fer des de les administracions, ha assegurat.A banda dels carrils bici, el president de la xarxa ha reivindicat la necessitat d'invertir diners públics a crear aparcaments per a bicicletes i ha posat deures al nou govern espanyol, encara pendent de configuració.Poveda ha fet èmfasi en l'educació viària i la reducció d'emissions contaminants i per aconseguir-ho aposta per la creació des de la Moncloa d'una "direcció" que treballi amb municipis i comunitats autònomes per reforçar l'aposta per la bici, així com les línies de finançament i seguiment tècnic.El director de la DGT, Pere Navarro, s'ha expressat en termes similars i ha assegurat que els pròxims quatre anys seran els de la "legislatura de la mobilitat". "Les ciutats es juguen la competitivitat en el terreny de la mobilitat", ha argumentat, alhora que instava l'estat espanyol a tirar endavant una llei de mobilitat, com ja han fet bona part dels països europeus.Navarro també ha transmès les dades de mortalitat de ciclistes el 2019. Des que va començar l'any han mort 58 persones mentre anaven en bicicleta, 20 menys que els sinistres mortals registrats el 2018.Les enquestes també permeten veure com es redueix la bretxa d'ús de a bici entre homes i dones.Una bretxa del 22,6% que hi havia el 2010, s'ha reduït a un 16,1% enguany. Fa nou anys el percentatge de dones usuàries de la bicicleta era del 29% i el d'homes un 51%. Ara, un 59% d'homes ho són i el percentatge de dones usuàries ha pujat fins al 42,8%.

