L'Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius denuncia vulneracions en l'accés a l'avortament a Catalunya

El cas d'una noia de 16 anys que ha d'avortar clandestinament perquè els seus pares s'hi neguen per qüestions religioses, o bé el d'una dona a qui li demanen 170€ per realitzar la intervenció perquè no disposa de targeta sanitària. Aquests són alguns dels casos que denuncia el primer informe realitzat per l'Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius.El document, que s'ha presentat aquest dimarts en el marc del Dia Mundial dels Drets Humans, recull un centenar de casos en què es vulneren els drets vinculats a qüestions com l'avortament, l'accés a l'anticonceptiu d'urgència, i la violència obstètrica (aquella que es produeix en el context de l'embaràs i el part), entre altres. Així l'objectiu és fer una primera cartografia de la situació dels drets sexuals i reproductius a Catalunya.Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Associació dels Drets Sexuals i Reproductius, destaca com es tracta d'un text elaborat a partir de la denúncia ciutadana i que pretén agrupar una sèrie de casos que molts de cops es consideren "aïllats" per mostrar que es tracta "d'una situació estructural". "Ara hem decidit entre totes visibilitzar una cosa que sempre ha passat, i és que els drets sexuals i reproductius han estat vulnerant sempre", ha afegit Aldavert.En aquesta primera edició s'ha volgut posar el focus sobretot en les dificultats que a Catalunya continua havent-hi a l'hora d'interrompre voluntàriament l'embaràs, malgrat que és un dret reconegut. Montse Cervera, membre de la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït, ha explicat tot el "periple" pel qual va haver de passar una dona quan va voler anar a avortar, i la manca de coneixement que molts es va trobar per part del personal sanitari a l'hora de fer la sol·licitud.Altres casos entorn a aquesta qüestió són els que ha exposat Rosario Mendieta, de la Marea Verde Barcelona, on ha explicat com aquest dret encara està molt més vulnerat en el cas de les dones emabarasades però sense accés a la targeta sanitària, ja que al final l'única via que hi ha per accedir-hi és a través del procediment d'urgència.Però més enllà de posar de relleu casos on encara es viuen situacions de violència institucional a l'hora d'exercir aquest drets, també denúncia la falta d'informació que hi ha Catalunya entorn a què són. Així, també s'inclou una enquesta realitzada a 300 persones de la qual es desprèn com 6 de cada 10 persones asseguren no haver sentit mai a parlar sobre els drets sexuals i reproductius, i un 40% no té sap com es pot realitzar un avortament.En aquest sentit Aldavert ha estat molt clara "és evident que a Catalunya no tenim el coneixement, ni es fa el treball institucional necessari per a que la ciutadania tingui coneixement sobre el seu drets sexuals i reproductius".A banda de les denúncies recollides directament per l'Observatori, l'informe també s'ha fet amb col·laboració de diferents organitzacions com la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït, Marea Verda Barcelona, o bé LesBiCat i Campanya Feminista pel Dret a la Reproducció Assistida.

