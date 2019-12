Bon dia, avui venim amb una bona notícia pels amants de la llum diurna. A partir d’avui, malgrat escurçar-se el dia, les tardes ja comencen a allargar. Sunset a Barcelona:

10/12 —> 17:20

11/12 —> 17:21

16/12 —> 17:22

19/12 —> 17:23

21/12 —> 17:24

23/12 —> 17:25

25/12 —> 17:26 — Previsions Catalunya (@previsionscat) December 10, 2019

No t'agrada que es faci fosc a les cinc de la tarda? Doncs tenim bones notícies per a tu. Aquesta setmana s'enceta un curiós fenomen que s'allargarà una quinzena de dies. Tot i que els dies continuen escurçant-se, el sol ja es comença a pondre més tard. Com s'entén això? Perquè es fa de dia una mica més tard també.Al sol li costa matinar, però ens abandona una mica més tard. Això sí: els dies continuen escurçant-se perquè els minuts de més que tarda en alçar-se el sol són inferiors als que es pren per desaparèixer per l'horitzó.Així, des d'aquest dimarts i fins al 25 de desembre, dia de Nadal, la llum diürna guanyarà fins a sis minuts a les tardes. Els canvis a l'horari de la posta de sol queden detalls a continuació.

