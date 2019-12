Els CDR qualifiquen de «frau» i «insult» la negociació entre ERC i el PSOE

🔴 COMUNICAT 10/12/2019 🔴



🗒️ Posicionament dels #CDRenXarxa respecte a les negociacions dels partits independentistes amb el 155 per a la investidura.https://t.co/bQ86W4xJn3 pic.twitter.com/Mzlfwov6lo — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) December 10, 2019

Els CDR qualifiquen de "frau, insult i un menyspreu al conjunt del poble català i a la democràcia" el "simulacre de negociació" entre ERC i PSOE per a la investidura, que avui tindrà un nou capítol a Barcelona. A través d'un comunicat fet públic a les xarxes socials que es pot consultar a continuació, els comitès critiquen durament les negociacions dels partits independentistes amb el 155 per a la investidura.Els CDR condicionen qualsevol negociació entre la Generalitat i l'estat espanyol a una amnistia per a tots els polítics presos, el retorn dels exiliats i que s'aturi la "persecució ideològica" contra l'independentisme. La segona condició és el reconeixement del resultat del referèndum de l'1-O i, en tercer lloc, que el diàleg estigui supervisat per un "mediador internacional". Unes condicions que, segons els CDR, ara no es compleixen.En el mateix sentit, l'entrada de la seu d'ERC s'ha llevat aquest dimarts al matí amb una pintada, en color groc, que reclama: "El dret a l'autodeterminació és un dret, no es negocia".

