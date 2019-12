​La CUP veu «zero recorregut» a les negociacions entre ERC i PSOE

La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, creu que les negociacions entre ERC i PSOE tenen "zero recorregut" i ha argumentat que l'Estat mai estarà disposat a acceptar un referèndum d'autodeterminació i a frenar la "repressió". En una entrevista a Ràdio 4 , Vehí ha explicat que no comparteixen amb ERC que la governabilitat de l'estat espanyol resoldrà el conflicte i ha defensat que "mentre no es resolgui el conflicte no hi hagi governabilitat a l'estat espanyol".En aquest context, els cupaires es mostren "molt escèptics" respecte a les negociacions ERC-PSOE precisament el dia que se celebra una reunió a Barcelona entre les dues formacions. Vehí ha assenyalat que el PSOE "forma part del problema" perquè és "part activa" del règim.Vehí considera que en les negociacions entre ERC i PSOE "no hi ha una resolució concreta del conflicte" i ha avisat que qualsevol moviment polític té el "perill" de desmobilitzar el moviment independentista. "ERC negocia des de la perspectiva del partit? del país? amb les eleccions a la vista?", ha preguntat la diputada al Congrés.Segons la CUP, l'Estat només resoldrà el conflicte si l'independentisme el "desborda" a través del que ha anomenat "desobediència civil massiva i pacífica". És la via per la qual, segons els cupaires, es pot interpel·lar la comunitat internacional.Preguntada per la polèmica sobre al conversa animada entre el secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, i el dirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros, Vehí considera que Iglesias es va equivocar i que "no es pot tractar l'extrema dreta de forma normalitzada". En aquest sentit, la diputada cupaire ha retret al líder d'Unides Podem que amb un tuit posterior equiparés Oriol Junqueras amb Vox. "Això no es pot fer. No pots posar en una mateixa balança i al mateix nivell un senyor representant de l'extrema dreta i un senyor d'un partit democràtic que està a la presó per posar a les urnes", ha argumentat.

