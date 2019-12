VÍDEO Les dramàtiques imatges de les cascades Victòria amb un fil d'aigua

Imatge aèria de les cascades Victòria gairebé sense aigua Foto: Europa Press

La pitjor sequera en un segle ha provocat una reducció del volum de les cascades Victòria, situades a la frontera entre Zàmbia i Zimbàbue, avivant el temor que la crisi climàtica pugui acabar amb un dels majors atractius turístics de la regió.Durant dècades, el punt on el riu Zambeze del sud d'Àfrica vessa les seves aigües en una cascada de cent metres de profunditat ha atret milions de turistes a Zimbàbue i Zàmbia per les seves espectaculars vistes. Si bé normalment les cataractes redueixen el seu volum durant l'estació seca, les autoritats han afirmat que aquest any s'ha produït un descens sense precedents.Les dades de l'Autoritat del Riu Zambeze mostren que el flux d'aigua està en el seu nivell més baix des de 1995, molt per sota de la mitjana. El president de Zàmbia, Edgar Lungu, l'ha anomenat "un cru recordatori del que el canvi climàtic està fent al nostre medi ambient".

