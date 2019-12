La Cambra pressiona ERC perquè no investeixi Sánchez mentre no resolgui «d'arrel» el conflicte

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha enviat avui un missatge clar a les forces sobiranistes de cara a les negociacions per a la investidura , afirmant que no es pot donar suport a cap govern espanyol "que no resolgui l'arrel del problema català" i "si no acaba amb la discriminació econòmica que pateix Catalunya", amb un dèficit fiscal i les greus mancances en infraestructures. Canadell ha donat per superada "l'etapa del peix al cove". Ho ha dit en la seva intervenció davant el Fòrum Europa del Nova Economia Fòrum.Joan Canadell ha afirmat que "el model econòmic espanyol no és favorable a Catalunya, governi el partit que governi" i que Catalunya "necessita un estat a favor". Ha acusat l'estat espanyol de "treballar a favor de Madrid", que amb un PIB similar a Catalunya, té una economia centrada en els serveis i la construcció, mentre que l'economia catalana s'ha centrat en la indústria, la tecnologia i les exportacions. Ha assenyalat que el 75% d'empresaris i autònoms considera que la independència de Catalunya tindria efectes positius per l'economia, que espera el "nou factor biològic", que és la separació.Canadell ha explicat que Catalunya ha fet totes les revolucions industrials quan tocava, des de l'edat mitjana. Ha esmentat episodis de la història catalana, rememorant la guerra dels remences, que va suposar "la fi del feudalisme a Catalunya, no pas a Castella", i i els salts econòmics del tèxtil al segle XVIII i la revolució industrial del XIX. Un camí que desemboca en els grans centres tecnològics de finals del segle XX. Espanya, en canvi, "no ha viscut cap d'aquestes revolucions tecnològiques".El líder cameral ha exposat els aspectes centrals del projecte Catalunya 2030 de l'entitat, que ha fet seu el Consell de Cambres i que inclou les prioritats estratègiques de l'economia catalana: l'aposta per les exportacions, per fer de Barcelona un gran centre d'atracció turística, potenciar els llocs de treball de gran valor afegit, amb un salari mínim de 1.200-1.300 euros mensuals, el foment, ja des de les escoles, de la innovació com a valor, la reinvenció dels negocis cap a la un creixement basat en valors com la sostenibilitat i la responsabilitat social, o la defensa de les energies renovables. Un model que combina creixement econòmic i valors socials.La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacon, ha presentat Canadell, de qui ha dit que es coneixen des de fa poc, des del moment de les eleccions camerals. Ha elogiat l'aposta de l'equip governant de l'entitat per la igualtat home/dona en les institucions, agraint-li la iniciativa que a la meitat del seu mandat cedirà la presidència a una vicepresidenta. S'ha mostrat com a "creient i practicant" de la col·laboració público-privada, que es plasma en la Cambra de Comerç.

