VÍDEO La veu de la Siri contradiu el pronòstic de l'home del temps de la BBC en ple directe

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast....😆

🔊Sound on👇 pic.twitter.com/YXojblKcIQ — BBC Weather (@bbcweather) November 28, 2019

El súmmum d'un presentador del temps és que l'últim model del seu rellotge intel·ligent contradigui el seu pronòstic en ple directe. El que sembla un acudit va succeir en directe fa pocs dies, durant la secció del temps de l'informatiu de la BBC, presentada pel meteoròleg Tomasz Schafernaker.Schafernaker es trobava detallant les prediccions de neu prevista per al mitjà oest dels Estats Units durant aquests dies, quan Siri, mitjançant el seu Apple Watch, va intervenir per a dir que no hi havia neu en el pronòstic."No hi ha neu en el pronòstic del temps", se sent dir a la veu de Siri segons després que l'home del temps anunciés nevades a Minneapolis i Denver. "Els demano disculpes per això, no era part del pla", es va afanyar a rectificar Schafernaker.Per a restar importància a la curiosa anècdota, el presentador de l'informatiu, que es trobava present, va intervenir dient: "Però pensava que sí que hi havia neu en el teu pronòstic del temps".I Schafernaker va respondre: "Sí, però probablement no sap de quin lloc estic parlant".

