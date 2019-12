Aval judicial a una paròdia d'Eugenio tot i l'oposició del fill de l'humorista

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat el recurs presentat pel fill de l'humorista Eugenio contra l'actor Antoni Climent, avalant així la paròdia que fa aquest últim del famós artista ja mort. El jutjat mercantil número 7 va establir que Climent podia continuar amb el seu espectacle d'imitació d'Eugenio i va ordenar al fill, Gerard Jofra, que deixés de denigrar la reputació de l'actor acusant-lo de vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial del personatge.Segons la sentència inicial, ara confirmada, Jofra ha comès una conducta deslleial denigrant la reputació de Climent per haver remès comunicacions a alguns empresaris i organitzadors d'esdeveniments llençant aquestes acusacions. El magistrat considera que les actuacions de Climent entren en el concepte de paròdia i no perjudiquen els interessos dels drets d'autor de l'obra, que es troben ara en mans del seu fill.El jutjat mercantil va estimar part de la demanda que havia presentat l'actor, però no va acceptar que Jofra hagués de pagar-li una indemnització de 60.000 euros per incompliment d'un contracte que els dos havien signat el 2009 però que havien resolt el 2014.Climent fa el personatge de "Toni l'Indi" des de fa anys i entre les seves actuacions hi ha una representació i caracterització de l'humorista Eugenio. Va contactar amb el seu fill i van acordar crear un nou personatge sota el nom "Reugenio", creat pel propi actor. Van signar un contracte el 2009 que establia que Climent desenvolupava la part artística i el fill la part de representació. Aquest contracte es va resoldre el 2014.Malgrat això, el fill ha promocionat un nou actor que fa el personatge de "Reugenio", i Climent demanava a Jofra una indemnització de 60.000 euros per incompliment de contracte. A més, el fill acusava l'actor d'estar fent un ús no autoritzat del personatge d'Eugenio per les seves actuacions com 'Toni l'Indi'. El jutge va rebutjar la indemnització però sí que va ordenar que Jofra deixés de perjudicar Climent amb les acusacions que llençava contra l'actor. L'Audiència confirma ara aquesta sentència rebutjant el recurs presentat per Jofra.Insisteix que l'espectacle de Climent és una paròdia que n pot generar confusió amb l'obra original, tenint en compte que l'humorista parodiat és mort. Tampoc comparteix que hi hagi similituds fonètiques o gràfiques entre les dues marques. Segons l'Audiència hi ha clares diferències entre elles, també pel que fa a la imatge dels cartells.La representació de Climent ha celebrat la sentència de l'Audiència i ha constatat que aquest és el "final d'un llarg malson".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor