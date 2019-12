Lleida aprova el pressupost municipal entre retrets de l'oposició per l'augment d'impostos

El pressupost "adapta les despeses als ingressos reals de l'Ajuntament i no infla les previsions", segons ha dit la sisena tinenta d'alcalde i regidora d'Hisenda, Montse Pifarré (ERC). Així mateix, ha justificat l'aposta per la "contenció" de la despesa per fer front a la situació financera i al deute municipal de 175 milions d'euros, arguments que també han defensat els altres dos grups del govern municipal, JxCat Lleida i el Comú.Quant a les polítiques concretes, prioritza una "aposta decidida" per la transició ecològica, amb la incorporació d'un tècnic de lluita contra el canvi climàtic i la instal·lació de panells fotovoltaics a teulades públiques; els serveis socials, incentivant les polítiques d'habitatge amb l'entrada de nous pisos a l'Ajuntament; la creació de la bústia ètica d'alerta ciutadana i denúncia de la corrupció, l'elaboració d'un codi ètic i la publicació de totes les factures municipals; la promoció del microurbanisme de proximitat; l'aposta pel civisme, i la creació d'un pla de treball amb noves formes de participació, mediació i pacte per millorar la convivència.Aquest "realisme" en la previsió d'ingressos farà que el pressupost de 2020 sigui inferior en 4,5 milions al del 2019 (-2,7%), amb un descens especialment marcat de 2,5 milions en la plusvàlua, tenint en compte la controvèrsia legal al respecte, i en la previsió de venda de solars, que queda en 1,6 milions, segons ha assenyalat Pifarré.