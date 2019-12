El Tsunami convoca una acció massiva al Camp Nou el dia del Clàssic

18D • Convocatòria Nacional 🌊



El Tsunami Democràtic comunica l'hora i els llocs de l'acció del dimecres 18 de desembre, dia del Clàssic entre el Barça i el Madrid. El moviment convoca una "concentració massiva" a les 16h als afores del Camp Nou. Concretament, a quatre punts que coincideixen amb els accessos al recinte. L'inici del partit està previst per a les 20h.Els punts de trobada són el carrer d'Arístides Maillol amb l'Avinguda de Joan XIII, l'Avinguda de Joan XII amb el carrer Menéndez y Pelayo; Travessera de les Corts amb el carrer Arístides Maillol i Travessera de les Corts amb Elisabeth Eidenbenz.El Tsunami explica que aquesta acció és fruit de la impossibilitat de pactar amb el Barça i el Reial Madrid l'oportunitat de fer visible "la crida al diàleg que Espanya ignora". "En una situació d'excepcionalitat cal actuar de manera excepcional", remarca el comunicat d'aquest dimarts al matí.Segons informa el mateix moviment, ja hi ha gairebé 20.000 persones apuntades a l'acció. Moltes d'aquestes amb entrada pel accedir a l'estadi o abonament de soci, les quals ja han rebut les "consignes pertinents" per desenvolupar les accions previstes.

