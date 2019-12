​Les assemblees exteriors de l'ANC demanen als partits independentistes que votin en contra de la investidura de Sánchez

Les assemblees exteriors de l'ANC han demanat als partits independentistes que votin contra la investidura de Pedro Sánchez. En un comunicat, han emplaçat a l'independentisme a no donar suport a un partit "cor responsable del 155" i "contrari a l'autodeterminació".Les assemblees exteriors alerten que el secessionisme català s'arrisca a perdre "credibilitat internacional" si donen suport al PSOE. De fet, asseguren que aquesta credibilitat de cara a l'exterior ja està "malmesa". "Qualsevol proposta seva està mancada de garanties i no mereix cap confiança", asseguren, defensant que els socialistes tenen una postura sobre Catalunya que "no es distancia" de la del PP.Les assemblees exteriors de l'ANC també reclamen que es "torni a posar la independència al capdavant dels objectius polítics". "Cap taula de negociació, només la unilateralitat, ens portarà a la independència", afirmen.Per això, aposten per "replantejar l'estratègia de (no) col·laboració amb l'opressor per pressionar-lo a què negociï una solució política" i "desi la repressió"."Això tornarà a posar el focus internacional a Catalunya perquè una Espanya inestable fa trontollar tota la UE", opinen.

