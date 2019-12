Identifiquen quatre persones per danys al memorial dels atemptats del 17-A a les Rambles

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha identificat quatre persones com els presumptes autors dels danys que s'han produït aquest dilluns al memorial dels atemptats del 17 d'agost del 2017 col·locat a la Rambla, davant del mercat de la Boqueria, segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l'ACN de fonts municipals.El cos de seguretat local ha obert diligències als quatre individus, d'origen pakistanès, per danys i per delicte d'odi. En concret, els autors de l'acció han tapat part de la inscripció de la placa amb ciment. Aquest mateix dilluns la brigada municipal ha netejat la placa.

