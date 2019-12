El Consorci de la Mina continua sense oferir solucions a curt termini als veïns del bloc Venus

Els veïns del bloc Venus del barri de la Mia hauran de continuar esperant. El consorci que governa el barri -integrat pels ajuntaments de Sant Adrià i Barcelona, la Diputació i el Govern- ha celebrat aquest dilluns al matí una reunió extraordinària per abordar la situació de l'edifici, pendent d'enderroc des del 2002, però la trobada ha acabat sense avenços, segons expliquen fons de l'ens aDesprés de 17 anys d'abandó, els veïns han impulsat una campanya amb l'objectiu d'aconseguir els diners suficients per demandar el consorci pels danys i perjudicis que els ha ocasionat que l'edifici no anés a terra. De moment han recaptat més de 9.000 euros a través del micromecenatge, dels 12.800 que necessiten.Les fonts consultades apunten que la reunió d'aquest dilluns ha conclòs sense que s'hagi traçat cap nou full de ruta. Les administracions s'han conjurat per aplicar el pla de transformació de la Mina, aprovat el 200 i que ja preveia l'enderrocament del bloc.El compromís, però, no és nou i fa gairebé dues dècades que s'arrossega. Després que el 2014 la Generalitat desestimés l'opció de l'enderroc per les dificultats per reallotjar els veïns, el 2016 el Govern va ressuscitar el pla i recentment el Parlament s'ha compromès de nou amb l'enderroc.A la pràctica, les 200 famílies que hi queden continuen vivint en condicions "infrahumanes", segons el Síndic de Greuges, i veient com l'edifici s'ha convertit en una síntesi dels problemes de la Mina, començant per la degradació urbanística i acabant pel tràfic de drogues.Les fonts del consorci recorden que els veïns ja van presentar una demanda per inactivitat administrativa i que demanava la intervenció del Jurat d'Expropiació de Catalunya. El jutge va fallar a favor de les administracions i ara els veïns estan pendents d'un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En la seva sentència, però, el jutge reconeixia la degradació de l'edifici i les males condicions en què estaven obligats a viure els veïns.És en aquest escenari que va sorgir la possibilitat de presentar una nova demanda, aquest cop per danys i perjudicis. Si els veïns aconsegueixen els diners necessaris, el camí judicial continuarà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor