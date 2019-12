Arxivada la primera causa contra un manifestant detingut en les protestes contra la sentència

El jutge ha arxivat la causa contra l'Àngel, un membre del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que va ser detingut per la policia espanyola amb motiu de la vaga general del 18 d'octubre. El cas es va arxivar el passat 11 de novembre, però el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ho ha anunciat aquest migdia a través de Twitter.Segons ha informat Tot Barcelona , "no ha pogut acreditar-se" la relació entre el jove i els incidents. El magistrat ha ordenat també que la policia retorni el mòbil i la targeta SIM al jove. Des d'Alerta Solidària han denunciat que l'arxivament del cas demostra "l'aleatorietat de les detencions".En la mateixa línia, aquest dilluns l'Audiència Provincial de Barcelona ha revocat les mesures cautelars imposades al Guillem, el jove del jersei taronja que va ser detingut i empresonat pels fets del 18 d'octubre. Les mesures consistien en la llibertat vigilada i l'ordre d'allunyament de 200 metres de la comissaria de la policia espanyola a la Via Laietana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor