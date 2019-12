L'autor del crim de Torre-serona diu que va matar el seu cunyat «en un moment d'ofuscació»

L'empresari carni Josep Puiggròs, acusat de matar el cunyat a l'obrador que tenia a Torre-serona (Segrià) i traslladar el cadàver al maleter del seu cotxe fins a Barcelona, ha reconegut que va disparar a la víctima. però que va ser "en un moment d'ofuscació" i que "no sabia què feia".Puiggròs ha assegurat que es penedeix de com va actuar el 19 de juny de 2017 i de no haver explicat què havia passat des del primer moment. però que la pistola la duia la víctima i que el va amenaçar. Ha reconegut que la relació amb el seu cunyat "no era bona" i que va destruir la pistola "tallant-la a trossos amb una radial" perquè "tenia por". La fiscalia sol·licita que li imposin dotze anys de presó per homicidi.L'acusat ha fet declaracions diferents durant aquests últims dos anys als Mossos d'Esquadra i al jutjat. Aquest dilluns, durant el judici, ha dit que ho va fer "perquè tenia por" d'uns socis valencians de la víctima i ha assegurat que el seu cunyat "l'extorsionava" perquè s'endeutés comprant dues motos de gran cilindrada i un jeep, però que ell s'hi negava perquè no volia endeutar-se més.Segons l'acusat, el dia del crim, la víctima va anar a buscar-lo i el va amenaçar que si no feia el que li deia parlaria amb uns socis "perillosos" de València. Assegura que va entrar a l'obrador cridant, que va treure una pistola i va disparar a l'aire. Va ser llavors quan l'acusat, explica, es va tirar a sobre d'ell, li va treure l'arma i el va disparar. "No sé quantes vegades. No sabia el que feia en aquells moments. Però l'arma la va treure ell. La duia darrere de la cintura", ha dit.Ha afegit que els fets van passar cap a les 14h i que després va anar a dinar a casa i cap a les 15.30h va agafar el cotxe del seu cunyat, al maleter del qual havia carregat el cadàver, i el va dur a Barcelona. Pel que fa al recorregut que va fer, passant per pobles en comptes de per l'autovia, ha explicat que ho va fer perquè va aprofitar per anar a veure uns cavalls que tenia en propietat.L'acusat va deixar el cotxe amb el cos sense vida del seu cunyat al maleter aparcat al carrer Béjar de Barcelona. Va tornar amb un vehicle que havia llogat dies abans i que havia deixat en un aparcament privat a prop de Sants. Ha negat que ho fes premeditadament sinó que havia llogat el cotxe per poder tornar dos dies abans, quan havia de dur el jeep del seu cunyat a Barcelona perquè el compressin els socis valencians, que finalment no es van presentar, ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor