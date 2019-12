Sagunt es nega a permetre que hi atraqui un vaixell amb armes per a l'Aràbia Saudita

L'Ajuntament de la localitat valenciana de Sagunt exigeix a l'Autoritat Portuària de València (APV) i al Ministeri de Defensa que prenguin les mesures necessàries perquè no atraqui al port el vaixell de càrrega Bahri Abha, que podria portar armes a l'Aràbia Saudita des dels Estats Units per a la guerra del Iemen.Davant la possible arribada de l'embarcació demà dimarts, la junta de govern de Sagunt denuncia, en un comunicat, la manca d'informació i demana tenir accés a totes les dades, en ser "un tema que genera alerta pública i preocupació entre la ciutadania".En cas que el vaixell transporti armes, Sagunt reclama que no hi atraqui "de cap manera", ja que és un port "obert a tota mena de mercaderies i negocis que en cap cas ha de convertir-se en un port per al comerç internacional de material armamentista, especialment quan se'n desconeix l'ús final".El govern local mostra així la seva "profunda preocupació" perquè aquest material es pugui utilitzar al Iemen, en "una guerra civil amb agents internacionals implicats en la qual Nacions Unides ha denunciat crims de guerra i ha establit que l'Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs, el govern iemenita i els rebels hutis han violat drets humans internacionals".Més enllà del cas d'aquesta embarcació concreta, el consistori rebutja "enèrgicament" que el port de Sagunt s'utilitzi per al transport internacional d'armes per a conflictes bèl·lics o per a maniobres militars. És un espai que compta amb una regasificadora i una empresa de fertilitzants i productes tòxics, amb la qual cosa l'entrada d'aquestes mercaderies "augmentaria considerablement el risc de la població i de l'entorn".Davant la possible escala de l'embarcació, el col·lectiu comarcal d'Acció Ecologista-Agró Camp de Morvedre i altres organitzacions i entitats tenen previst concentrar-se demà dimarts a les 12 del migdia al port de Sagunt contra l'entrada del vaixell, tant en aquestes instal·lacions portuàries com en qualsevol part de l'Estat.El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, per la seva banda, també rebutja l'arribada del vaixell i demana tant als ajuntaments valencians com a la Generalitat i a les autoritats portuàries que no acceptin oferir port segur al Bahri Abha, recordant que "el Govern espanyol va permetre al maig que una embarcació saudita sortís de Santander carregat amb armes".Com a vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha recordat que "si no fos legal, el Govern actuaria" per a paralitzar l'arribada de l'embarcació amb armes a Sagunt, atès que no és competència del Govern valencià.Oltra ha recalcat que tant ella com "tots els defensors dels drets humans, associacions com a Amnistia Internacional, estan en contra de la massacre que s'està produint al Iemen". "No és convenient col·laborar amb aquells que massacren la vida humana, i que massacren xiquets, dones, homes i ancians d'una manera tan brutal com està passant al Iemen", ha reivindicat la consellera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor