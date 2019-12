El Consell d'Europa torna a alertar de l'ús excessiu de la força policial a l'Estat

◼️◻️ La Comissària pels Drets Humans al Consell d'Europa, @Dunja_Mijatovic, alerta sobre la violència policial excessiva a l'Estat espanyol i sobre una legislació restrictiva que posa en risc el dret a reunió pacífica i la llibertat d'expressió👇 #StandUpForCatalonia https://t.co/CR41QyfOrw — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) December 9, 2019

La comissària pels Drets Human al Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, ha tornat a alertar de l'excessiu ús de la força policial a l'estat espanyol i de la legislació restrictiva que posa en risc el dret de reunió pacífica i la llibertat d'expressió. En un escrit publicat aquest dilluns, Mijatovic lamenta que l'ús excessiu de la força per part de la policia en les manifestacions ha estat una de les qüestions centrals en el seu àmbit de treball, i ha recordat que en els últims mesos ha fet preguntes en aquest sentit en diversos països com ara Azerbaidjan, Geòrgia, Rússia, França o Espanya."El control de les manifestacions és un repte en diversos llocs, però és responsabilitat de la policia facilitar les mobilitzacions, protegir els manifestants i contenir desordres públics. Per fer-ho, la policia ha d'aplicar els principis de contenció, proporcionalitat i minimització de danys", sosté Mijatovic, que denuncia que continuen denunciant-se molts casos d'ús desproporcionat de la força arreu d'Europa. En el cas d'Espanya, la comissària ja va fer un comunicat demanant protegir els drets de llibertat d'expressió i de manifestació pacífica durant les mobilitzacions contra la sentència de l'1-O. Mijatovic també lamenta que diversos estats membre de la Unió Europea han adoptat lleis que poden provocar restriccions desproporcionades del dret de reunió pacífica. En aquest sentit, posa d'exemple la llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a llei mordassa, que el Congrés va aprovar el 2015. "El novembre de 2018 vaig enviar una carta al Congrés per remarcar que la llei podia tenir un efecte dissuasiu en el dret de reunió pacífica", alerta la comissària, que també fa referència a la legislació aprovada a França per frenar els "armilles grogues". Així mateix, adverteix que la legislació que regula el dret de manifestació utilitza de vegades "redaccions poc precises" que permeten un "ampli marge de discrecionalitat" a l'hora d'aplicar-se.

