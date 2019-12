10 coses que has de saber de la Zona de Baixes Emissions abans de l'1 de gener

La restricció afecta els turismes i vehicles comercials lleugers de. En els vehicles de més de vuit places i de mercaderies el límit també se situa en el 2006 mentre les motocicletes queden afectades les anteriors a la norma Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).En tots aquests casos no es té dret a etiqueta ambiental i, per tant, no es pot accedir a la ZBE Rondes de Barcelona.Ara bé, la millor manera és comprovar quina etiqueta té el teu vehicle introduint la matrícula en aquest formulari La col·locació de l'. En tot cas, facilita la tasca de la Guàrdia Urbana i la resta de policies locals en cas de controls manuals. D'aquesta manera, si no la portes posada podràs ser aturat per tal que els agents comprovin la documentació del vehicle i la matrícula.

Llegendes urbanes sobre la ZBE Rondes Barcelona No es pot circular per les Rondes. FALS. La ZBE no afecta ni la Ronda de Dalt, ni la Ronda Litoral ni la resta d'autopistes d'entrada i/o sortida de la ciutat. L'etiqueta ambiental de la DGT és obligatòria. FALS. El sistema de control es basa en el control de les matrícules sigui amb càmeres o amb l'acció de les policies municipals. Només hi haurà càmeres a les sortides de les Rondes. FALS. Malgrat que algunes de les 120 càmeres poden estar en aquests punts, la gran majoria estaran repartides a l'interior de la ZBE. Treure cotxes contaminants és una mesura poc útil. FALS. Cada vehicle sense etiqueta ambiental provoca el mateix volum d'emissions que 25-35 dels nous. El primer any no es multarà. FALS. Els tres primers mesos s'avisarà els infractors, però a partir de l'1 d'abril s'imposaran multes d'un mínim de 100 euros.