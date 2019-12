Un grup d'animalistes denuncia una agressió quan gravaven el bou embolat de Camarles

Les dues activistes d'AnimaNaturalis, Aïda Gascón i Yasmina Moreno, que denuncien que van ser agredides, arribant amb un company als jutjats d'Amposta (Imatges del 2015) Foto: Cedida



Un grup d'animalistes vinculats a AnimaNaturalis , quatre dones i un home, han denunciat als Mossos d'Esquadra haver rebut una agressió quan sortien de gravar imatges del bou embolat que es va celebrar dissabte a la tarda a les Festes de la Segregació de Camarles, al Baix Ebre. Segons han denunciat, diverses persones els haurien rodejat en sortir de la plaça, els van donar puntades de peu i també els van llançar pedres. Finalment van arribar als seus vehicles escortades per agents dels Mossos i van poder marxar. Amb l'informe de lesions, van presentar aquella mateixa nit una denúncia a la comissaria de Tortosa. L'entitat AnimaNaturalis revisa les imatges que van poder gravar per demostrar els fets.Les activistes d'AnimaNaturalis han explicat que van ser insultades i increpades tota la tarda. "Va ser una tarda bastant crispada i tota l'estona vam estar rodejades de gent que ens amenaçava i ens deien que ens trencarien les càmeres", ha explicat Aïda Gascón portaveu de l'entitat. Quan el bou va acabar i es dirigien al cotxe, una de les activistes, Cristina Ibáñez, hauria rebut puntades de peu i se les va acorralar mentre nombrosos aficionats als bous seguien amenaçant-les i insultant-les – denuncien que se'ls va dir "putes, et trenco la càmera i et mato"-. "Ens van arribar a llançar pedres i sortosament no ens van impactar però vam passar molta por", ha detallat Gascón.Les animalistes s'han queixat que la Policia Local de Camarles no intervingués tot i ser testimoni dels fets i han incorporat, a més de l'informe de lesions, imatges dels incidents a la denúncia que van presentar aquella la mateixa nit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa. Demanen que s'obri una investigació per esbrinar qui va llençar la pedra i els autors de les amenaces. De fet, van ser agents dels Mossos qui va escortar les activistes per "poder sortir del poble sense perill", segons han explicat.L'entitat lamenta que la temporada taurina acabe amb aquests incidents i amb aquesta crispació, on s'hauria animat a participar a menors d'edat. "Entenem que la nostra presència no agradi gens als aficionats taurins, que els incomode que portem càmeres i podem esperar que adults reaccionen amb agressivitat, però ens trenca el cor que s'encoratgi a nens i nenes a tractar-nos amb violència i és realment molt trist", ha explicat Gascón.

