Tornen a casa els veïns desallotjats a causa de l'enderrocament de l'edifici de Badalona

Les 39 persones desallotjades a causa de l'enderrocament de l'edifici del passatge de la Torre número 16 de Badalona han pogut tornar a casa aquest dilluns al matí. Es tracta dels veïns de set finques adjacents a l'edifici que encara s'està enderrocant i que podran passar el Nadal a les seves llars. Els operaris de les companyies han restablert avui els subministraments de llum, gas, aigua i telefonia. Tot i això, encara hi ha veïns que no podran tornar als seus domicilis. Són els veïns de set finques més que encara estan a dins del perímetre de seguretat i que no podran tornar a casa fins al dia 20, tal i com ha assegurat aquest dilluns el regidor de territori, Rubén Guijarro.L'Ajuntament de Badalona mantindrà l'allotjament d'emergència per als veïns de les set finques afectades fins que puguin tornar a casa. De moment, l'edifici del passatge de la Torre número 16 continua enderrocant-se de forma manual. Guijarro ha assegurat que l'empresa està intentant recuperar el màxim de pertinences personals dels veïns. Segons l'Ajuntament, els treballs podrien acabar a finals del mes vinent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor