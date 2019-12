Torna la nostàlgia dels anys 80: «Els Caçafantasmes» estrenaran nova pel·lícula el 2020

La recuperació de sagues clàssiques del cinema és un dels recursos més fructífers i solvents de la indústria de Hollywood. En els últims anys, les estrenes han estat marcades per noves versions de films dels anys 80, de noves versions dels clàssics de Disney o el nou inici d'històries de superherois. Ara és el torn d'una de les sagues més famoses de la ciència-ficció dels 80: Els Caçafantasmes. El film, que arribarà el 2020, ha estrenat el seu primer tràiler.Un nou repartiment de joves actors, alguns d'ells famosos com Finn Wolfhard (pel seu paper a Stranger Things) s'incorpora a una nova entrega de la saga que pretén tornar després dels esdeveniments de la pel·lícula de 1989, Els Caçafantasmes 2.Bill Murray, Dan Aykroyd i Ernie Hudson apareixeran en aquest film tot i que no se'ls ha vist en el tràiler. Els caçadors de fantasmes originals trobaran a faltar a Harold Ramis, qui va morir el 2014. Segons el mateix tràiler, els nous joves protagonistes tindran alguna connexió familiar amb els caçadors originals, 30 anys després del primer film, amb clares referències als èxits que van obtenir les pel·lícules en la dècada dels 80.

