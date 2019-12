El missatge d'agraïment (en català) de Rosalía a Barcelona

T’estimo mil bcn, merci❤️😿 — R O S A L Í A (@rosaliavt) December 9, 2019

Rosalía ha brillat com mai aquest cap de setmana a Barcelona . La cantant catalana, que s'ha convertit en un autèntic fenomen mundial, ha omplert dues vegades el Palau Sant Jordi per tancar un any espectacular. Aquell dilluns, amb l'emoció més digerida, l'artista de Sant Esteve Sesrovires ha volgut enviar un missatge d'agraïment al públic de la capital catalana, el qual va aconseguir que s'emociones en més d'una ocasió sobre l'escenari.A través de Twitter, i en català, Rosalía ha escrit: "T'estimo mil bcn, merci". Un text que ha acompanyat de dues emoticones: un cor i una cara emocionada amb una llàgrima.

