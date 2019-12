«Historia de un matrimonio», el film de Netflix amb més nominacions als Globus d'Or 2020

La pel·lícula dramàtica de Netflix, Historia de un matrimonio, ha estat la producció amb més nominacions pels Globus d'Or 2020. L'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood ha fet públiques avui les nominacions als premis considerats l'avantsala dels Oscar, que guardona els millors films i les millors sèries de l'any.Les nominacions de la 77a gala dels Globus d'Or han estat prou repartides. Dolor y Gloria torna a ser protagonista, optant a la categoria de millor film de parla no anglesa, i en l'apartat de millor actor, ha estat nominat Antonio Banderas, qui ja ha rebut diversos guardons gràcies al film de Pedro Almodóvar. La hispanocubana Ana de Armas també ha estat nominada a millor actriu principal. Amb aquests premis, s'inicia la temporada de premis a Hollywood, que arribarà just després de l'entrega dels guardons dels Gaudí a Catalunya i els Goya a la resta de l'estat espanyol.Netflix té un paper preferencial en aquestes nominacions als Globus d'Or, amb presència molt sonada en les categories principals i en diverses tècniques. Les plataformes de contingut en streaming que produeixen sèries i pel·lícules pròpies ja han aconseguit introduir-se en les dinàmiques clàssiques de la indústria del cinema de Hollywood. Tot i això, la paritat queda molt lluny de les nominacions dels Globus d'Or. Ni una quarta part de les nominades són dones i en algunes categories, com la de millor direcció, no n'hi ha cap. En contrast queden altres premis, com els Gaudí, amb un canvi de paradigma clar. Les preferides dels crítics per aconseguir més guardons són The Irishman, Historia de un matrimonio i Érase una vez... en Hollywood. Aquest és el llistat de totes les nominacions principals i destacades, tant de films com de sèries. El llistat complet el podeu veure aquí - 1917 (Sam Mendes)- The Irishman (Martin Scorsese)- Joker (Todd Phillips)- Historia de un matrimonio (Noah Baumbach)- Los dos Papas (Fernando Meirelles)- Yo soy Dolemite (Craig Bewer)- Rocketman (Dexter Fletcher)- Érase una vez... en Hollywood (Quentin Tarantino)- Jojo Rabbit (Taika Waititi)- Puñales por la espalda (Rian Johnson)- Martin Scorsese, per The Irishman- Bon Joon-ho, per Parásitos- Quentin Tarantino, per Érase una vez... en Hollywood- Sam Mendes, per 1917- Todd Phillips, per Joker- Christian Bale, per Le Mans 66'- Antonio Banderas, per Dolor y Gloria- Joaquin Phoenix, per Joker- Adam Driver, per Historia de un matrimonio- Jonathan Pryce, per Los dos Papas- Cynthia Erivo, per Harriet- Scarlett Johansson, per Historia de un matrimonio- Saoirse Ronan, per Mujercitas- Renée Zellweger, per Judy- Charlize Theron, per Bombshell- Daniel Craig, per Puñales por la espalda- Roman Griffin Davis, per Jojo Rabbit- Leonardo DiCaprio, per Érase una vez... en Hollywood- Taron Egerton, per Rocketman- Eddie Murphy, per Yo soy Dolemite- Awkwafina, per The Farewell- Ana de Armas, per Puñales por la espalda- Cate Blanchett, per ¿Dónde estás, Bernadette?- Beanie Feldstein, per Súper empollonas- Emma Thompson, per Late Night- Tom Hanks, per Un amigo extraordinario- Anthony Hopkins, per Los dos Papas- Al Pacino, per The Irishman- Joe Pesci, per The Irishman- Brad Pitt, per Érase una vez... en Hollywood- Kathy Bates, per Richard Jewell- Annette Bening, per The Report- Laura Dern, per Historia de un matrimonio- Jennifer López, per Estafadoras de Wall Street- Margot Robbie, per Bombshell- The Farewell (Lulu Wang)- Los miserables (Ladj Ly)- Dolor y Gloria (Pedro Almodóvar)- Parásitos (Bong Joon-ho)- Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma)- Big Little Lies- The Crown- Killing Eve- The Morning Show- Succession- Barry- Fleabag- El método Kominsky- La maravillosa Sra Maisel- The Politician- Brian Cox (Succession)- Kit Harington (Game of Thrones)- Rami Malek (Mr Robot)- Tobias Menzies (The Crown)- Billy Porter (Pose)- Jennifer Aniston (The Morning Show)- Jodie Comer (Killing Eve)- Nicole Kidman (Big Little Lies)- Resee Whiterspoon (The Morning Show)- Olivia Colman (The Crown)- Ben Platt (The Politician)- Paul Rudd (Cómo vivir contigo mismo)- Ramy Youseff (Ramy)- Bill Hader (Barry)- Michael Douglas (El método Kominsky)- Christina Applegate (Dead to Me)- Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)- Natasha Lyone (Muñeca rusa)- Kirsten Dunst (Llegar a ser Dios en Florida)- Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra Maisel)- Chernobyl- Trampa-22- Fosse/Verdon- La voz más alta- Creedme

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor