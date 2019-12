La cervesa dels àpats de Nadal

Nota de tast



Cervesa amb color roure de reflexos de color de coure. Es presenta densa i brillant, amb una capa cromàtica torrada. L’escuma es mostra compacta. Presenta bombolles vives, fines i veloces. L’aroma és de gran intensitat i complexitat. Les primeres notes olfactòries són afruitades, com el préssec madur i la poma; també ataronjades que doten el nas de frescor. Gaudeix d’un nas net, on al final persisteix la sensació de pa torrat. L’entrada en boca és àmplia, amb caràcter. Voluminosa i cremosa. El final recorda al taní de la fulla de tabac. L’amargor del llúpol regala una intensa sensació refrescant. Es recomana consumir-la entre 5 i 7ºC.



Color: 13

Amargor: 28

Temps de guarda: 3 setmanes

Alcohol: 6,5% vol.

Ingredients: aigua, malta d’ordi, arròs i llúpol



Preu recomanat: 1,55€ l’ampolla de 66 cl

Arriba el Nadal, i torna la Cervesa de Nadal de Damm . Es tracta d’una cervesa amb molt de caràcter, d’edició limitada, ideal per protagonitzar els àpats familiars.La Cervesa de Nadal de Damm torna a taula un any més, en una fórmula dissenyada especialment per a aquestes festes. Està pensada per maridar amb una gastronomia contundent i és una molt bona proposta per regalar i compartir amb familiars i amics durant aquestes dates tan significatives.Elaborada 100% amb ingredients naturals, la Cervesa de Nadal de Damm evoca el record d’aquelles primeres cerveses que els mestres cervesers de Damm elaboraven especialment per regalar als seus col·laboradors i amics per Nadal, en la dècada dels 50, i que avui és ja tota una tradició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor