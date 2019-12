El Bosc de Can Deu de Sabadell, cinc anys després de les ventades que el van devastar

Imatge aèria del bosc de Can Deu. Foto: YouTube

Denúncies de deixadesa

El 9 de desembre de 2014 Catalunya va patir un episodi de ventades que van afectar especialment al Vallès Occidental, amb dues morts a Terrassa . A Sabadell, es va traduir amb arbres caiguts i un dels pulmons de la ciutat, el Bosc de Can Deu, va registrar la pèrdua d'entre el 75 i el 80% de la massa de pins blancs, amb una estimació d’uns 45.000 exemplars abatuts.Aquest dilluns fa cinc anys d'aquell episodi. Els propietaris de la parcel·la, la Fundació 1859 Caixa Sabadell, qualifica de "satisfactori el procés de recuperació", tot i que "el bosc del futur no serà com la pineda que va desaparèixer ". En línies generals, hi ha una barreja d'alzines i roures, "amb l’ocasional presència de pins blancs, amb un sotabosc més desenvolupat que a l’antiga pineda".De fet, aquestes tres espècies seran les que "dominaran el nou bosc" perquè, com explica la Fundació, són "fruit de les llavors i del rebrot de soques són fills dels arbres que ja eren al bosc" i, per tant, "són els millor adaptats a les condicions locals".En aquest sentit, a Sant Julià hi ha una important regeneració de plançons de pi blanc amb densitats d’entre 900 i 1.500 exemplars per hectàrea. Prop de Vallehermoso, alzines i roures de les que més de la meitat són de rebrot, amb uns 800 a 1.000 arbres per hectàrea per a cadascuna. A la zona central del bosc hi predominen les alzines de rebrot, amb uns 1.500 exemplars per hectàrea.Els responsables garanteixen que al 2020 seguiran amb les jornades de participació. A més, continuarà fent-se seguiment i manteniment "de cara a modelar el futur bosc".Precisament, el 2016 es van dur a terme les jornades primeres populars de reforestació . Es van plantar 5.000 exemplars amb una densitat de 833 plançons per hectàrea. Una iniciativa que s'ha mantingut els anys posteriors.D'altra banda, prosseguirà la supervisió que s'ha estimat s'allargui com a mínim per un període de 10 anys, amb la finalitat d'obtenir dades que permetin fer un estudi de com respon la vegetació d’una zona forestal devastada per efecte d’una ventada, fenomen poc conegut fins ara a Catalunya però que podria arribar a ser recorrent amb el canvi climàtic.La Plataforma Salvem el Bosc de Can Deu, nascuda arran del temporal de vent de 2014 i per reivindicar la seva recuperació, denuncia, en un comunicat, que està "abandonat, brut, deixat de banda, trencat, sense vigilància i control".Per aquesta raó, proposen municipalitzar l'espai i així li traslladaran a l'alcaldessa, Marta Farrés, en una reunió que tenen prevista "en els pròxims dies". Detallen que cal constituir un "consorci Públic" amb la participació del consistori sabadellenc, lla Diputació de Barcelona, la Generalitat i altres institucions o agents privats. La voluntat d'aquesta organització és donar "continuïtat d'un patrimoni natural, ambiental i cultural" de Sabadell.

